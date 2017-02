Clerc wünscht sich einen grüneren Monopoliplatz

Warum leben Sie in der ­Gemeinde Lyss?

Ursprünglich aus praktischen Überlegungen. Meine Frau arbeitete in Bern und ich in Biel. Geblieben sind wir dann wegen des sozialen Umfelds und aufgrund der sehr guten Infrastruktur in den meisten Belangen.

Was möchten Sie an Lyss sofort ändern?

Der Monopoliplatz sollte umgestaltet werden. Eine einfachere und übersichtlichere Gestaltung mit klaren Busperrons und viel mehr Grün würde hier Wunder bewirken. Der Platz könnte zu einer Art zentraler Begegnungsstätte beim Bahnhof werden. Dabei sollte er, so weit möglich, verkehrsfrei werden. Weiter wäre es an der Zeit, dass Lyss eine Mehrzweckhalle bekommt. Lyss hat fast alles, aber das fehlt einfach.

Warum sollte man Lyss ­besuchen?

Ich denke da zum Beispiel an das Gebiet um die alte Aare herum, das Dreihubelgebiet mit dem Ausblick beim Försterstein oder beim Hutti mit dem Soldatendenkmal. Diese Liste ist nicht abschliessend. Es gibt viele sehenswerte Orte.

Wohin führte Sie Ihre bisher schönste Reise?

Diese Reise ist noch nicht zu Ende. Meine Frau und ich sind in Etappen zu Fuss unterwegs von Basel nach Chiasso. Momentan ist unser letzter Zwischenhalt in Glarus. Auf dieser Reise wird einem jeden Tag vor Augen geführt, welches Privileg wir haben, in der Schweiz zu wohnen.

Welchen Ort möchten Sie un­bedingt einmal sehen?

Ich träume davon, durch Kanada zu reisen und seine Naturschönheiten zu sehen. Ein zweiter Wunsch wird für mich nie möglich sein – durch den Weltraum zu fliegen und unsere Erde, Sonnensystem und Galaxie von aussen zu sehen.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)