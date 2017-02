Das Bieler Kindersprachhaus baut aus

Fast doppelt so viele Kinder wie erwartet haben im Bieler Kindersprachhaus noch vor dem Eintritt in den Kindergarten erste Kenntnisse in einer Unterrichtssprache gelernt. Nun unterstützt der Kanton das Frühförderungsprojekt mit mehr Mitteln. Ein Kindersprachhaus soll es künftig auch im Seeland geben. Die Stadt Biel will mit Konzept und Unterrichtsmaterialien zu dem «für die Region wichtigen Schritt» beitragen, wie die Behörden in einer Mitteilung vom Dienstag schreiben.

Bis anhin gab es im Kanton Bern Sprachförderung in Kindertagesstätten, Spielgruppen oder Mutter/Kind-Sprachkursen, ein Projekt, das aber systematisch die Kinder vor dem Eintritt in den Kindergarten schult, fehlte.

Noch im Jahr 2015 hatten rund die Hälfte der Bieler Kinder, die in den Kindergarten eintraten, wenige oder gar keine Kenntnisse der Unterrichtssprache. Das wollte die Stadt Biel mit dem Kindersprachhaus ändern. Die Knirpse lernen und üben mit altersgemässen Methoden über 18 Wochen, zwei mal pro Woche, ihre zukünftige Unterrichtssprache. Das Projekt will Kindern aus Migrationsfamilien einen chancengleichen Schuleintritt und Freude an der Schule ermöglichen.

Letztlich, so hoffen die Behörden, können so die Bildungs -und Berufschancen erhöht und die Sozialhilfequote gesenkt werden. Der Kanton Bern unterstützte das Kindersprachhaus letztes Jahr mit 152'000 Franken, neu werden es 275'000 Franken sein. (mib/sda)