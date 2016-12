«Das Biest» erfüllt Träume

Der mächtige Theatersaal des Theater 11 in Zürich Oerlikon ist noch leer und sieht deshalb umso imposanter aus. 1400 Sitze warten darauf, von Besuchern in Anspruch genommen zu werden. Auch Rösi Lehmann wird unter ihnen sein. Sie ist heute mit ihrer Schwester Heidi Zuber aus Seedorf angereist.

Die Seeländerin ist ein ganzes Stück aufgeregter als die anderen Gäste, die an Weihnachten das Musical «Die Schöne und das Biest» besuchen. Denn sie hat die Möglichkeit, sich vor der Show hinter den Kulissen umzusehen und zuzuschauen, wie die Darsteller geschminkt werden und allmählich in ihre Rolle schlüpfen.

Aus dem Häuschen

Rösi Lehmann ist selber seit über 20 Jahren am Theater tätig, einerseits als Laiendarstellerin und andererseits auch als Maskenbildnerin. «Sie hat mich schon lange damit vollgequatscht, wie toll es doch wäre, einmal bei einer grossen Produktion zuschauen zu können», erzählt ihre Schwester Heidi Zuber. Deshalb nahm sie sich vor, ihr diesen Wunsch irgendwie zu erfüllen.

«Sie hat mich schon lange damit vollgequatscht, wie toll es wäre, einmal bei einer grossen Produktion zuschauen zu können.»Heidi Zuber

«Nachdem Rösi zweimal bei einem Musical angefragt und eine Absage erhalten hatte, habe ich die Fäden in die Hand genommen und dem Fernsehen geschrieben», erinnert sich Heidi Zuber. So landeten die Schwestern eines Abends im Studio von «Happy Day», der TV-Show mit Röbi Koller, deren Mission es eben ist, Leuten Wünsche zu erfüllen.

«Die Sendung war schon fast vorbei und noch nichts war passiert», sagt Rösi Lehmann. «Ich wusste überhaupt nicht, was das soll.» Der Moderator bat die beiden am Ende aber zu sich, und ein Trio des Budapester Operettentheaters überreichte Lehmann die frohe Botschaft. «Ich war ganz aus dem Häuschen und so glücklich», schwärmt die herzliche Seeländerin.

Beeindruckt

Nun ist es also so weit, eine Stunde vor Beginn des Musicals stehen die zwei Frauen in der Maske und warten darauf, dass das Biest entsteht. Darsteller Sándor Barkóczi sitzt ganz still da, als ihm der Maskenbildner die fast zehn Kilogramm schwere Maske aufsetzt. Und Rösi Lehmann? Sie schaut zu, ganz konzentriert, und murmelt von Zeit zu Zeit vor sich hin: «Wahnsinn, unglaublich, das ist gewaltig.»

Die Leidenschaft für die ganze Prozedur ist ihr von weitem anzusehen. Aber auch als Expertin muss sie sich nicht verstecken. Sie erklärt ihrer Schwester, wie das alles vor sich geht: «Schau den Ausdruck in den Augen, den kann man auch nur durch Schattierungen verändern», erklärt sie beeindruckt. Das sei es nämlich genau, was sie am Schminken im Theater so fasziniere – die Verwandlung der Menschen.

«Schau den Ausdruck in den Augen, den kann man auch nur durch Schattierungen verändern.»Rösi Lehmann

Auch auf der Bühne hört die Seedorferin interessiert zu, als die Managerin Claudia Rumpf erzählt, wie die gesamte Bühne in Ungarn verpackt und mit den Kleidern, den Requisiten und den Bühnenbildern in sieben grossen Trucks nach Zürich gefahren wurde. Anschliessend verbringe man ganze zweieinhalb Tage nur damit, alles wieder aufzubauen.

Mitten in den Ausführungen von Claudia Rumpf geht plötzlich ein noch grösseres Strahlen über Rösi Lehmanns Gesicht – sie hat gerade «ihr» Biest und «ihre» Belle entdeckt, die sie damals im Fernsehstudio überrascht hatten. Ohne jegliche Berührungsängste umarmt die sympathische Seedorferin die Schauspieler, als wären es alte Bekannte.

Und jeder der Beobachtenden sieht sofort, dass für Rösi Lehmann dank ihrer Schwester Heidi Zuber mit diesen Begegnungen ein wirklich grosser Traum in Erfüllung gegangen ist. Mit so vielen Eindrücken kann sie sich glücklich zurücklehnen und zuschauen, wie sich das Biest langsam wieder zum Prinzen zurückverwandelt.

(Berner Zeitung)