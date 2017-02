Das FFFH kommt auch nach Bern

Dem französischsprachigen Kino wird in der Schweiz traditionell in Biel gehuldigt: Am Festival du Film Français d'Hélvetie, kurz FFFH. Bereits ein Dutzend Mal hat das Filmfestival in der zweisprachigen Hauptstadt des Berner Seelandes stattgefunden. In diesem Jahr sollen auch in Bern Filme gezeigt werden.

Ziel sei es, das französischsprachige Kino und die Zweisprachigkeit in der Deutschschweiz zu fördern. Das Festival bleibe aber ganz klar in der zweisprachigen Stadt Biel, betonte dessen Direktor Christian Kellenberger am Montag. In Bern sind vom 15. bis 17. September 14 Filme zu sehen. Bei diesem Programm handle sich nicht um ein neues Festival, sondern um eine FFFH-Antenne.

Das zusätzliche Budget beträgt 130'000 Franken. Finanziert wird die neue Antenne von Stadt und Kanton Bern sowie vom Bund. In Biel beginnt das Festival bereits am 13. September. Auf dem Plakat posiert der Lausanner Kacey Mottet Klein, der für den César als «Bester Nachwuchsschauspieler» nominiert ist. Das Festival FFFH 2016 hat 14'500 Zuschauer angezogen. (mb/sda)