Das Heim Mätteli ist 50 Jahre alt

Ableger des Vereins Schloss Köniz

Das Mätteli wurde 1963 als Aussenstation des Vereins Mädchenheim Schloss Köniz gegründet. 1967 nahm es seinen Betrieb in Münchenbuchsee auf. 1984 entstand aus einer Notlage die Wohn- und Werkschule. Diese schloss eine Lücke bei der Vorbereitung des Übergangs von der Schule in eine Erwachseneninstitution. 1993 erfolgte die Trennung vom Verein in Köniz, die Stiftung Sonderschulheim Mätteli wurde gegründet. Seit 1994 gilt der Name Stiftung Sonderschulheim Mätteli.



Aktuell werden im Mätteli Münchenbuchsee rund 75 Kinder betreut, davon zwei Drittel im Wocheninternat. 187 Mitarbeitende teilen sich 110 Vollzeitstellen. Das Budget der Stiftung betrug im letzten Jahr 13,3 Millionen Franken.