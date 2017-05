Das Vegariat diktiert das Menü

Die Hühner seien die Nigger der Tierwelt, sagt Lorenz Keiser. Schön und schön unkorrekt. Der Kabarettist hat viele solch überraschende Pointen. Etwa, wenn er die Menschheit in Esser und ins Vegariat unterteilt. Oder wenn er den Eurovision Song Contest als häusliche Gewalt bezeichnet. Keiser schafft in seinem neuen Programm «Matterhorn Mojito» eine beachtlich dichte Gag-Kadenz. Männer in Burkas sind islamische Transvestiten. Im Züri-Tram sprechen die Leute nicht miteinander – zum Glück.

Bei dieser Fülle leidet erwartungsgemäss auch mal die Qualität. Wenn Keiser politisch wird, schmecken die Witze oft abgestanden. Mainstream ist es, wenn die SVP, wie erwartet, Prügel bezieht. Nationalrat Andreas Glarner sollte im Kosmetikstudio ­seine Problemzone behandeln lassen, den Kopf. Der Bundesrat ist ein Törtchen mit fünf Erd­beeren und zwei Knoblauch­zinken. Wie erwartet urteilt er über die SP milder: Sie ist lieb und nett.

Studienobjekt Bildungsbürger

Lorenz Keiser ist stark, wenn er den Alltag untersucht. Studienobjekte sind gemässigt linke ­Bildungsbürger mit Chromstahlküchen und gediegen ausgewogenen Meinungen. In dieser Umgebung bewegt sich auch die Rahmenhandlung. Der Gastgeber fragt sich am Vorabend einer Einladung, was er seinen Besuchern servieren kann. Er erwartet einen Nussallergiker, eine Veganerin, einen Schweinefleischverächter, eine Gluten- und eine Laktose-Intolerante. Als kleinster gemeinsamer Nenner bleibt ihm nur der Sojamilchreis.

Bünzener Fründe wieder da

Der italienischstämmige Berner Kabarettist Massimo Rocchi hat als Regisseur am neuen Stück mitgewirkt. Wir können nicht ermessen, was die Unterstützung bewirkt hat. Aber wir können bedauern, dass durch diese Hilfe nicht ein paar Schwachstellen ausgemerzt wurden. Warum, um Himmels willen, fuchtelt Lorenz Keiser mit einer Pistole, weshalb bastelt er an einer Leuchtgirlande herum? Der wichtigste Mangel ist ein Überfluss: Das fast zweistündige Programm ist zu lang. Weil es zwischendurch manch Beliebiges enthält, erfordert es Geduld.

Gebannt ist man allerdings, wenn Lorenz Keiser zu Hochform aufläuft. Bei der Callcenter-Episode zum Beispiel wandelt er eine Nummer ab, die seinen Vater Cés Keiser berühmt gemacht hat. Aus dem Telefonfräulein und den «Fründen in Bünzen bei Boswil» wird eine unterbezahlte und überforderte Centeragentin – die Missverständnisse bleiben auch Jahrzehnte später gleich komisch.

Schön auch, dass Keiser selbstironisch sein Alter thematisiert. Er ist 58. Unterdessen müsse er sich entscheiden, ob er seine Fussnägel schneiden oder atmen wolle. Das mehrheitlich ebenfalls angejahrte Publikum in der fast ausverkauften Cappella lachte und hat möglicherweise die gleichen Sorgen.

Vorstellungen bis 20. Mai, La Cappella, Bern. www.la-cappella.ch (Berner Zeitung)