Das dritte Erweiterungsprojekt war auch eine Fehlplanung

Museumserweiterung

Chronik des Scheiterns

2004: Unternehmer und Kunstmäzen Hansjörg Wyss will im heutigen Atelierhaus Progr am Berner Waisenhausplatz ein Gegenwartsmuseum schaffen. Er scheitert an den Auflagen der Stadt.



2005: Wyss gründet eine Stiftung und stellt dem Kunstmuseum Bern offiziell 20 Millionen Franken für die Gegenwartssammlung zur Verfügung. Davon sollen 12 Millionen in einen Neubau fliessen. Ein Architekturwettbewerb wird lanciert.



2006: Die Wettbewerbsjury stellt den Sieger vor: Das Museum soll einen Anbau mit dem Projektnamen «an gebaut» erhalten.



2007: Die Denkmalpflege wehrt sich gegen «an gebaut». Das Projekt wird offiziell aus Kostengründen aufgegeben.Der Stiftungsrat des Museums entscheidet sich dafür, das zweitplatzierte Wettbewerbsprojekt «Scala» zu verfolgen. Wyss ist nicht einverstanden. Er droht, sein Geld zurückzuziehen. Museum und Mäzen einigen sich.



2008: Die Architekten von ­«Scala» müssen ihre Pläne überarbeiten: Aus geologischen Gründen würde ein Anbau am Aarehang zu teuer.



2009: Auch «Scala» wird gestoppt. Wyss zieht sein Geld ­zurück.



2010: Das Kunstmuseum gibt bekannt, von einem Anbau abzusehen und stattdessen die bestehenden Räume im Atelier-5-Anbau umzubauen.



2013: Das Baugesucht für das interne Erweiterungsprojekt wird eingegeben.



bis 2016: Diverse Stiftungen melden sich zu Wort, deren Sammlungen im Kunstmuseum beheimatet sind. Sie wollen nicht, dass ihre Werke bei einer Kooperation ins ZPK umziehen müssen. Das Erweiterungsprojekt ist auf Eis gelegt, bis die Dachstiftung von Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee die Arbeit aufnimmt. Der neue Stiftungsrat versichert, zu erweitern – im Rahmen einer Gesamt­sanierung. (stc)