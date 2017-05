Der Anarcho auf dem Dreirad

Das Gefährt – optisch einem Sarg auf Rädern nicht unähnlich – befand sich in einem jäm­mer­lichen Zustand. Es hatte keine Vorderradbremse, keinen Scheibenwischer, und ein Rückspiegel fehlte. Ein Scheinwerfer war defekt, die Frontscheibe war zertrümmert. Kurz: Das Twike, so der Name des dreirädrigen Elektromobils, war nur schwerlich strassentauglich.

Den Fahrer kümmert das wenig. Im Gegenteil. Die Bremse und den Rückspiegel hatte er selber demontiert. Auf einen gültigen Fahrzeugausweis, ein gültiges Kontrollschild und eine Haftpflichtversicherung verzichtete er. Ein derart die Allgemeinheit gefährdendes Vehikel konnte auch der faulste Dorfpolizist nicht ignorieren. Es kam, wie es kommen musste. Der Fahrer wurde vom Regionalgericht Bern-Mittelland wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz verurteilt. Damit ist die Sache noch nicht zu Ende.

Der mehrfach einschlägig vorbestrafte Beschuldigte hatte sich vor Gericht selber verteidigt. Was im Nachhinein vielleicht nicht die beste Idee war. Dies jedenfalls fand jener Anwalt, der den Mann nun am Obergericht verteidigte. Sein Mandant sei geistig be­einträchtig, vor Gericht völlig überfordert gewesen und hätte zwingend eine Verteidigung gebraucht. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen pensionierten Buchdrucker, der gemäss eigenen Angaben von einer AHV-Rente lebt. Gesetze seien nur gut, wenn sie auch vernünftig seien, so seine Meinung. Er selber bezeichnet sich als Anarchist.

Das Obergericht aber hatte keine Zweifel an seiner Schuld- und Verhandlungsfähigkeit. Er habe präzise ausgesagt. Das tönte dann so: Er würde keine Nummer einlösen, weil er sonst beim Überfahren des Rotlichts geblitzt werde. Er spare so dem Staat Geld und Umtriebe. Die Bremse habe er ausgebaut, weil er sie nie benutzt habe. Die Frontscheibe habe er nicht repariert, weil er auch so durchsehen könne. Die Folgen:Über 2000 Franken Strafe, noch höhere Verfahrenskosten, und das Dreirad wurde auch konfisziert. Seinen Schneid, immerhin, konnte dem Rentner keiner nehmen. (Berner Zeitung)