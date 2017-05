Der Buchsbaumzünsler wütet früher als sonst

Er hat grossen Appetit. Der Buchsbaumzünsler ist diesen Frühling wieder heiss auf den Buchs. Und dieses Jahr sogar früher als sonst. Nach der Überwinterung sind dessen Raupen wieder aktiv und richten grobe Schäden am Buchsbaum an.

Starker Befall

Auch die kalten Temperaturen der letzten Tage konnten den Schädling nicht aufhalten. «Ganz im Gegenteil», sagt Christoph Teuscher von Stadtgrün Bern. Die Raupen seien momentan bloss in einer temporären Starre, würden aber bei erneuten wärmeren Temperaturen sofort wieder mit der Zerstörung des Buchses loslegen.

«Aufgrund des milden Frühlings ist der Befallsdruck grösser als auch schon», sagt Teuscher. Deshalb sei es auch wichtig, insbesondere den inneren Teil der Pflanze zu kontrollieren. Die Raupen nisten sich dort ein und fressen sich daraufhin von innen nach aussen. Sobald Spuren an den Blättern zu sehen sind, kann es für die Rettung des Buchsbaums bereits zu spät sein. Der Buchs ist aber eine robuste Pflanze mit einem erstaunlichen Re­generationsvermögen. Auch kahl gefressene Pflanzen können sich erholen.

Regelmässig kontrollieren

Eine befallene Pflanze ist erkennbar am weissen Gespinst, das die Raupen zu ihrem eigenen Schutz spinnen, um sich in Ruhe verpuppen zu können. «Der Buchsbaum ist eine sehr wertvolle und geschichtsträchtige Pflanze», sagt Peter Bülow von der Baumschule Gartenpflanzen Daepp in Münsingen. Die Pflanze sei sehr beliebt, da sie pflegeleicht, langlebig und dekorativ sei. Deshalb sei es auch besonders wichtig, sie regelmässig auf Befall zu kontrollieren. «Man kommt ums Bekämpfen nicht herum», sagt Bülow. Präventiv schützen könne man die Pflanzen nicht. Es gebe aber biologische Mittel, den Zünsler zu beseitigen (siehe Kasten).

Ursprünglich stammt der Buchsbaumzünsler aus Asien. Seit er 2007 erstmals in Europa gesichtet wurde, hat er sich allerdings schnell verbreitet und ist in der Schweiz fast überall zu finden. Das habe man auch bei den Kunden gespürt. Leute würden vermehrt auf Alternativen wie die Eibe oder Stechpalmen ausweichen. «Einen echten, gleichwertigen Ersatz für den Buchs gibt es aber nicht», so Bülow. (nis)