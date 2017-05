Der Kassier bediente sich über Jahre

Während rund sechs Jahren bediente sich ein Mann aus der Kasse einer kynologischen Organisation im Kanton Bern. Gerade mal eine knappe Stunde dauerte am Mittwoch die Verhandlung vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Der heute 58-Jährige ist geständig und anerkennt die finanziellen Forderungen des Vereins. Deshalb einigten sich Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Privatpartei auf ein abgekürztes Verfahren. Einzelrichter Jürg Christen bestätigte die im Vorfeld vereinbarte Strafe: 22 Monate bedingt wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung.

Vertrauen missbraucht

Der Kassier löste das Verfahren im Sommer 2015 selber aus. Als es vor der Delegiertenversammlung um die Übergabe der Kasse ging, eröffnete er der Vereinspräsidentin, dass er in den Jahren zuvor Geld abgezweigt hatte. «Sie haben das grosse Vertrauen missbraucht», sagte der Gerichtspräsident am Mittwoch. Um die Revisoren des Vereins zu täuschen, hat der Mann offenbar Vermögensnachweise gefälscht, wie in einem Versammlungsprotokoll des Vereins nachzulesen ist. In der Anklageschrift ist ein Bankbeleg erwähnt, auf dem der Kassier den Saldo von 201.20 Franken auf 50'039.95 Franken abänderte, um seine Geldbezüge zu vertuschen.

Der Kassier hob jeweils Geld von den Vereinskonten ab oder überwies Beträge auf ein eigenes Konto. Aus vielen kleinen Beträgen ergab sich über die sechs ­Jahre ein Deliktsbetrag von rund 290'000 Franken. Sukzessive flossen auch wieder Gelder in der Grössenordnung von 140'000 Franken zurück. Zudem geht der Verein davon aus, dass rund ein Fünftel rechtmässig verwendet worden sind. Somit ergab sich ein Schaden von 120'000 Franken. Mit dem gestrigen Urteil anerkennt der ehemalige Kassier, dem Verein rund 100'000 Franken zu schulden.

Stottert Schulden ab

Er sei sich bewusst, dass er einen Riesenfehler gemacht habe, sagte der Angeschuldigte bei der kurzen Befragung. Dafür müsse er nun die Konsequenzen tragen. Er ist zurzeit arbeitslos und stottert die Schulden beim Verein ab. Ein Teil seines Einkommens wird gepfändet. Er hat inzwischen gut 20'000 Franken zurückbezahlt. (Berner Zeitung)