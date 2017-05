Der Könizer Wahlkampf beginnt brav

Wie kann Köniz noch altersfreundlicher werden? Dieser Frage stellten sich am Mittwoch die sechs Kandidierenden für das Könizer Gemeindepräsidium. Das Podium bildete den Auftakt des kommenden Wahlkampfs – und zeigte, dass es durchaus Themen gibt, die den älteren Bewohnern der Gemeinde unter den ­Nägeln brennen.

Ein besonders heisses Eisen scheint der Wohnraummangel zu sein, wie eine Umfrage unter Könizer Senioren deutlich gemacht hatte. Gemäss dieser haben einige Angst davor, dass sie im hohen Alter keine ­adäquate Wohnung in der Umgebung mehr finden könnten, wenn sie einmal umziehen müssten.

Wie denn das künftige Gemeindeoberhaupt dieser Sorge begegnen würde, wollte BZ-Redaktor und Moderator Stephan Künzi von den Aspiranten wissen. «Wenn neu gebaut wird, muss ein Teil der Wohnungen günstig zu erwerben sein», antwortete Annemarie Berlinger (SP). Sie liess zudem durchblicken, dass sie sich als Gemeindepräsidentin dafür einsetzen würde, dass bei Wohnbauprojekten Investoren geholt würden, die das Ziel von preisgünstigem Wohnen unterstützen.

Die Idee der Wohntauschbörse

Dass das Bedürfnis nach günstigem Wohnraum da sei, verneinte auch Hans-Peter Kohler (FDP) nicht. «Das hat aber nichts mit ­Alterspolitik zu tun.» In diesem Zusammenhang sehe er die Herausforderungen eher in der ­demografischen Entwicklung. «In 30 Jahren wird jeder vierte Mensch auf der Welt über 65-jährig sein.» Das werde auch in Köniz spürbar sein. «Deshalb muss die Gemeinde in diesem Bereich grosszügig planen.» Dabei sei nicht nur günstiger Wohnraum gefragt, sondern auch altersgerechtes Bauen. «Wohnungen allein reichen nicht, es braucht auch Physiotherapien und Hausärzte in der Umgebung.»

Für altersgerechtes und hindernisfreies Bauen plädierte ebenso Hansueli Pestalozzi. Zum Wohnraummangel hatte der Grüne zudem eine unkonventionelle Idee parat: «In Köniz braucht es eine Wohntauschbörse.» Er beobachte, dass viele ältere Leute in zu grossen Häusern lebten. Zugleich hätten junge Familien zu wenig Platz. «Da würde ein Wohnungstausch Sinn machen.»

Christian Burren (SVP) seinerseits übte in der Debatte vor knapp 100 anwesenden Senioren Zentrumskritik. «Heute werden Alterswohnungen grösstenteils im Zentrum gebaut, wo die Dienstleistungen sind», sagte er. Man müsse aber auch den Leuten in ländlichen Gebieten ermög­lichen, im Alter dort leben zu können. Burren versuchte zudem klarzumachen, dass es günstigen Wohnraum bei Neubauten gar nicht gebe. Er spielte damit auf die neue Siedlung am Thomasweg an, wo alte, preiswerte Mehrfamilienhäuser bald abgerissen und neue, eben auch teurere Wohnungen entstehen werden. «Das gibt mir zu denken.»

Brave Runde

Weniger besorgt zeigte sich Thomas Frey (BDP). Er verwies auf verschiedene geplante Wohnbauprojekte wie im Ried, wo künftig viel neuer Wohnraum ­geschaffen werden soll. «Wohnungen für Jung und Alt – solche Konzepte müssen gefördert werden.» Er gab sich zudem optimistisch, dass sich durch die Alterung der Gesellschaft das Angebot generell verändern werde.

Und Thomas Brönnimann? Der versetzte sich in die Rolle eines Bauherren: «Wenn ich ­Investor wäre, würde ich immer alles altersgerecht bauen», sagte der Grünliberale und aktuelle Gemeinderat. Denn: Was für ältere Menschen funktioniere, passe auch für Familien. So sei der geplante verdichtete Neubau im Rappentöri ideal für altersgerechte Wohnungen. Für günstigen Wohnraum an dieser Toplage sehe er jedoch wenig Spielraum. «Dieser Standort ist das Filetstück der Gemeinde.»

Das Fazit: Darüber, dass es Wohnraum für alte Leute braucht, sind sich die sechs Kontrahenten einig, auch wenn ihre Meinungen im Detail auseinandergehen. Der Ton blieb beim ersten Podium jedenfalls brav, Streitigkeiten brachen keine aus. Ob sich dies im weiteren Wahlkampf noch ändern wird, bleibt abzuwarten. (Berner Zeitung)