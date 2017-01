Der Schul-Neubau wird teurer

Die Infrastruktur des Pädagogischen Zentrums für Hören und Sprache in Münchenbuchsee stösst an ihre Grenzen. Die ­Schule braucht dringend neue Räume. Zudem ist auch die ­Turnhalle zu klein und in schlechtem baulichem Zustand. Deshalb plant der Kanton seit längerem einen Neubau mit einer Sporthalle und Platz für vier Basisstufen. Gleichzeitig sollen die historischen Gebäude saniert werden.

Die ursprüngliche Grobkostenschätzung belief sich auf 23 Millionen Franken. Nun beantragt der Regierungsrat aber einen Betrag von rund 32 Millionen Franken – 19,6 Millionen Franken für den Neubau und 12,4 Millionen Franken für die Sanierungen. Durch die Weiterentwicklung des Projektes seien mehrere kostentreibende Faktoren entdeckt worden, teilt die zuständige Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion mit.

Insbesondere Altlasten und der Zustand der Altbauten führen zu höheren Kosten. Der schwierige Bauuntergrund hat die Bedingungen weiter erschwert. Zudem wurde ein optionaler Betrag für den Bau einer eigenen Heizung eingerechnet, falls der von der ­Gemeinde Münchenbuchsee geplante Wärmeverbund nicht zustande kommen sollte. Kleinere Bauten wie ein Tierstall und eine Garderobe sind auch dazugekommen.

Diesen März beschliesst der Grosse Rat über den Kredit. Die Arbeiten beginnen frühestens im Frühling 2018. (lou)