Der ehemalige Losinger-Hauptsitz steht seit Monaten leer

Umnutzungen

Das Potenzial ist in Köniz da, doch oft lohnt sich ein Umbau nicht

Köniz und Belp: Das sind für die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner jene beiden Orte in der Region Bern mit dem grössten Potenzial dafür, aus Geschäftsräumen Wohnraum zu machen. In beiden Gemeinden ist gemäss einer Studie von Wüest Partner relativ viel Büroraum auf dem Markt.



Die Firma erfasste über längere Zeit, wie viele Büroflächen inseriert waren. In Köniz waren dies fast 17 Prozent aller Flächen (basierend auf Zahlen des Gebäuderegisters), in Belp ge­gen 14 Prozent. In Bern hinge­gen waren es 4,4 Prozent, in Muri und in Ostermundigen je rund 3 Prozent, in Ittigen gar nur 2,3 Prozent.



Viele Hürden





Umnutzungen rechnen sich erst dann, wenn sich mit den Wohnungen höhere und stabilere Mieteinnahmen erzielen lassen als mit Geschäftsräumen. Auch das ist laut Alain Chaney, Geschäftsführer von Wüest Partner Bern, in Köniz und Belp am ehesten möglich. «Die Preise für neue Wohnungen liegen dort deutlich über dem Niveau von sanierungsbedürftigen Büroräumen.»



Im Einzelfall könne eine Umnutzung deshalb durchaus interessant sein, sagt Chaney. «Aber sie ist immer mit vielen Hürden verbunden.» Zu wenig Fensterflächen, eine zu grosse Raumtiefe oder zu wenig sa­nitäre Leitungen in Bürogebäuden können Umbauten sehr schwierig machen. Zudem stellt sich die Frage, was der Zonenplan erlaubt.



Alte Büros an guter Lager



«Im Raum Bern ist das Potenzial grundsätzlich nicht allzu gross, aus Geschäftsräumen Wohnungen zu machen», sagt Alain Chaney. Vielerorts sei das Preisgefälle zwischen Wohn- und Büroraum zu wenig gross. «Deshalb rentiert eine Umnutzung meist nicht.» Pro Quadratmeter und Jahr müssten die Erträge nach dem Umbau 100 bis 175 Franken höher sein als vorher, damit sich die Umnutzungskosten von 2000 bis 3500 Franken pro Quadratmeter auch rechneten, so Chaney.



Für Umnutzungen interessant seien vor allem ältere Büroräume an guter Wohnlage. «In Bern könnte das zum Beispiel in der Gegend rund um den Rosengarten der Fall sein.» Diese sei zum Wohnen sehr beliebt, liege für Büroräume aber zu wenig zentral.