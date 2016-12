Der lange Weg zum Marathon

Ende Jahr wendet Ruedi Flückiger (SP) der Schwarzenburger Gemeindepolitik den Rücken zu. Allerdings übt er schon wieder ein neues Ämtli aus: Er ist der neue Präsident des Fördervereins Naturpark Gantrisch. «Da haben wir bereits einige Neuerungen in die Wege geleitet, um den Naturpark besser zu vermarkten», sagt Flückiger. Ebenfalls in die Wege geleitet hat er die Erhöhung seines Sportpensums. Der 57-Jährige ist zwar schon immer gelaufen, legt jetzt aber einen Zacken zu. «Im nächsten Jahr will ich meinen ersten Marathon laufen, wie das Männer in den Fünfzigern so zu tun pflegen», sagt er.

Nicht alles abgeschlossen

Jetzt, wo er keine Amtslast mehr trägt, wirkt Ruedi Flückiger überraschend locker. Dies, obschon er sich gerne in der Gemeindepolitik bewegte, was allein schon die Anzahl der Jahre beweist, die er in der Exekutive verbracht hat: Gemeinderat von 1993 bis 2004, Gemeindepräsident von 2008 bis Ende 2016, dazwischen, von 1998 bis 2001, war er zudem noch im Grossen Rat.

Als erster Nicht-SVP-Gemeindepräsident kann er auf einige abgeschlossenen Projekte zurückschauen: den Hochwasserschutz mit der Verbauung des Dorfbachs, das Ortsmarketing und den Verkehrskreisel in der Ortsmitte. Dass die Pläne für ein neues Gemeindehaus in Schwarzenburg scheiterten, bedauert Flückiger. «Aber das kommt wieder, neue Pläne sind bereits vorhanden», sagt er.

Familie, Sport, Kultur

Die Politik ist abgehakt. Flückiger will sein Pensum als Geschäftsführer des Kaufmännischen Vereins von 80 auf 100 Prozent erhöhen. «Damit werde ich immer noch mehr Freizeit haben als in den letzten Jahren», sagt er. Zeit haben heisst für ihn, öfter mal etwas mit seiner Ehefrau Melanie zu unternehmen, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen und mit dem Marathon einen Traum zu verwirklichen. Und ja, da ist noch ein zweiter, lang gehegter Wunsch, den er sich erfüllt: Er lernt Schlagzeug spielen und sucht bereits Mitmusizierende. (Berner Zeitung)