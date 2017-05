Die BEA knackte die 15-Millionen-Marke

Am ersten Wochenende war Petrus noch gut gelaunt, anschliessend bescherte er der BEA fast ausschliesslich schlechtes Wetter; fast jeden Tag regnete es, und der Himmel blieb meist grau. Zum Glück bietet die Publikumsmesse jeweils auch viele Ange­bote im Trockenen – so wurde die Messe auch heuer wieder gut besucht. Rund 300'000 Besucherinnen und Besucher vermeldeten die Organisatoren am Sonntag. Besonders die neue Sonderschau Co-Living sei ein «voller Erfolg» gewesen, so Rolf Krähenbühl, Bereichsleiter der BEA.

Unter den zahlreichen Besuchern befand sich auch Federica Coco. Die Bernerin war die 15-millionste Besucherin in der Geschichte der Berner Messe und wurde am Dienstag entsprechend feierlich empfangen.

Nun ist aber fertig gefeiert: Bereits gestern begannen die Aussteller mit dem Abbau ihrer Stände. Nächstes Wochenende wird das Areal nämlich für den Grand Prix von Bern genutzt. (sm)