Die BLS unter Beschuss

Es ist ein bürokratischer Schritt mit praktischen Auswirkungen: Wie die BLS mitteilt, wirkt sich die geplante Werkstätte im Chliforst bei Riedbach laut dem Bundesamt für Verkehr (BAV) «erheblich auf Raum und Umwelt aus». Deshalb müsse das ganze Projekt in einem Sachplan koordiniert werden, wie es in der Raumplanungssprache heisst. Das bedeutet: Das BAV wird nun zum Nebau der Werkstätte diverse Bundesstellen sowie Kanton und Gemeinden konsultieren und vor allem: die Standortgebundenheit des Projekts prüfen.

Das BAV drückt mit dem Sachplanverfahren aus, dass es die Notwendigkeit der Werkstätten für den S-Bahn-Betrieb der BLS für gegeben hält. So gesehen bedeutet das Rückenwind für das umstrittene Geschäft. Gleichzeitig wird aber die öffentliche Debatte neu lanciert – deshalb begrüsst auch die IG Riedbach, die den Standort Chliforst bekämpft, den vom BAV vollzogenen Planungsschritt. «Damit wird man die Standortfrage noch einmal ausführlich diskutieren können», sagt IG-Vorstandmitglied Daniel Lehmann.

Neue Zufahrtsvariante

Grundsätzlich findet die IG Riedbach, dass SBB und BLS gemeinsam im Kanton Bern genügend Werkstattkapazität hätten und deshalb ein Neubau im Grünen unhaltbar sei. Zusätzlich vor den Kopf gestossen fühlt sich die IG Riedbach laut Lehmann vom jüngsten Erschliessungsvorschlag, den die BLS vom Dienstagabend an einer Sitzung der Dialoggruppe Chliforst präsentiert habe.

Die Lastwagen sollen, entgegen einer in früheren Gesprächen mit Anwohnern angedachten Variante, nicht über Hegidorn Richtung Riedbach fahren. Sondern, so der neuste Vorschlag, ab der Autoabfahrt Brünnen durch Oberbottigen nach Riedbach – über die schmale Bottigenstrasse, so Lehmann, die als Schulweg deklariert sei. Wie er weiter ausführte, habe der Baumeisterverband an der Sitzung eine auch ökonomisch interessante Variante einer teilweise unterirdischen Werkstätte in Niederbottigen präsentiert. (jsz)