Die Badesaison ist da – die Eisheiligen auch

Mit den letzten Tagen vor der Eröffnung hatten die Bademeister im Weiermattbad in Köniz Glück. Sie waren trocken, und ab und zu blickte sogar die Sonne durch. «Genau richtig, um den Rasen noch zu mähen, bevor die ersten Gäste dort ihre Badetücher ausbreiten wollen», sagt der Badichef Pascal Blatter. Doch die Wetterprognose für den Eröffnungstag sieht nicht gut aus.

Am Samstag, am Tag des Eisheiligen Servatus, soll es bewölkt sein und nur etwa achtzehn Grad warm werden. Und die Fortsetzung des ersten Badiwochenendes sieht nicht besser aus. Erst nach der kalten Sophie, die am Montag herrschen wird, solls bessern, glaubt man den Vorhersagen. Doch Pascal Blatter nimmts gelassen. «Die Leute haben hier auch Gelegenheit, Sport zu treiben». Darum glaubt er daran, dass trotzdem Betrieb sein wird am ersten Wochenende im Weiermattbad. Fussball, Volleyball und Basketball spielen ist angesagt. Und vielleicht springt danach ein überhitzter Spieler oder eine Spielerin unter die Dusche und danach ins kalte Wasser.

Von der Sonne gewärmt

Im Weiermattbad wärmt ausschliesslich die Sonne das Wasser. Grundwasser mit vierzehn Grad ist in den letzten Tagen in die Becken geflossen. «Wenn die Sonne scheint, wärmt sich das Wasser recht schnell», weiss Blatter aus Erfahrung. Dazu kommt, dass dem «abgebadeten» Wasser, also dem Wasser, das in die Überlaufrinne fliesst und von dort in ein grosses unterirdisches Becken, Wärme entzogen wird. Dieses Wasser wird gefiltert und aufbereitet zusammen mit neuem Grundwasser nur gerade zwei Grad kälter wieder in die Becken geleitet.

Diese Umwälzmaschinen setzen die Bademeister drei Tage vor der Eröffnung des Bades in Gang. Pumpen werden entlüftet, die Filteranlage wird mit Kieselgut ausgerüstet. Hier werden Sonnencreme und Harnstoffe aus dem Badewasser entfernt. «In den grossen Becken findet diese Umwälzung in 24 Stunden 16-mal statt. Im Kinderbecken 24-mal.

Andrang schon vor Eröffnung

Schon am vergangenen Mittwoch bildete sich vor der Kasse im Weiermattbad eine Warteschlange. Denn drei Tage vor der Eröffnung ist das Saisonabi günstiger zu haben. Viele bringen auch bereits die Liegestühle mit, die sie später in ihrer Mietkabine unterbringen wollen. «Wir machen das so, damit wir am ersten Tag nicht überrannt werden», sagt Pascal Blatter. In der Zwischenzeit reinigt Bademeister Mathias Hischier die Kabinen. Denn die Liegestühle und Sonnenschirme wollen verstaut werden. «Wir haben viel zu wenige davon, sie werden fast vererbt», weiss er zu berichten. Die Warteliste sei lang.

Im Maschinenraum zischen mittlerweile die Pumpen. Blatter, Hischier und Bademeister Jean-Luc Razakarivony gehen systematisch vor und streichen jede getane Arbeit auf einer Liste ab. «Das machen wir ja nur einmal im Jahr, darum nehmen wir die Liste zu Hilfe», erklärt der Chef. Bis zum Mittag ist die Wasserumwälzung in Gang gebracht.

Alles ist bereit, die Saison kann beginnen. Ob sich allerdings am Wochenende schon jemand ins Wasser wagt im Könizer Weiermattbad? Aber über den ganzen Sommer verteilt werden dort 150'000 Besucher und Besucherinnen im erwartet. Blatter, Hischier und Razakarivony haben lange und heisse Arbeitszeiten vor sich und hoffen auf einen guten Sommer. (Basler Zeitung)