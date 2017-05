Die GP-Highlights im Video

Bern im GP-Fieber: Bei milden Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad rannten am Samstag 33'618 Läuferinnen und Läufer durch Berns Gassen. Am frühen Nachmittag waren am Bären-GP zuerst die Kleinen am Zug, gefolgt vom Altstadt-GP und schliesslich um 16:15 Uhr der eigentliche Grand Prix von Bern – oder wie man die Strecke in Bern nennt: die schönsten 10 Meilen der Welt. Gesäumt waren die Strassen von rund 80'000 Zuschauern. Was für eine Kulisse!

Traditionsgemäss eröffneten die ganz Kleinen das ganz grosse Rennen: Um 12.30 Uhr war der Start zum Bären-GP. Im Video sehen Sie, wie sich die Buben und Mädchen darauf vorbereiteten: Quelle: Youtube/#GPBern2017

Im Anschluss nahmen dann die etwas grösseren Laufbegeisterten den Altstadt-GP unter die Füsse. So sah der Start aus:

Als Pièce de Résistance beim Grand Prix gilt der Aargauerstalden, den es zum Schluss noch zu meistern gilt. Da heisst es nochmals – frei nach Anita Weyermann: «Gring abe u seckle!» Im Video geben ein paar Sprinter Auskunft, was sie mit dem «Heartbreak Hill» verbinden: Quelle: Youtube/#GPBern2017

Um 16.15 Uhr war es dann soweit: Der Startschuss zum Grand Prix setzte die grosse Masse an taffen Läuferinnen und Läufern in Bewegung. Der Start im Video:

Der Erste, der im Ziel einlief, war auch der letztjährige Sieger: Ghirmay Ghebreslassie. Der 21-jährige Eritreer lief die 16 Kilometer in 49:29. Bei der Siegerehrung verspricht er sogleich: «Ich komme jetzt jedes Jahr hierher», wie dieser Tweet zeigt.

Ghirmay Ghebreslassie schwört uns treue: "I promise you, I will come here every year now." Uns freut das selbstverständlich sehr! #gpbern pic.twitter.com/QEC70gJ5UH — Grand-Prix von Bern (@gpbern) 13. Mai 2017

Der 36. Grand-Prix von Bern hat eine neue Bestmarke gesetzt: Mit 29 773 klassierten Läuferinnen und Läufern wurde der Rekord aus dem Vorjahr (28 920) deutlich übertroffen, wie das Organisationskomitee am Samstagabend mitteilte.

Alle Resultate zum Grand Prix finden Sie hier. (mib)