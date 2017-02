Die Gemeinden schöpfen ab

Das Könizer Parlament hat im Januar vorgelegt, die Kollegen aus Muri und Lyss folgen an ihren Sitzungen im Februar. Das Thema der politischen Debatte ist in allen drei Gemeinden dasselbe: Mit Blick auf das neue kantonale Baugesetz, das seinerseits auf die revidierte eidgenössische Raumplanung ab­stellt, passen sie ihre Vorschriften zur Mehrwertabschöpfung an. Sie stellen so sicher, dass sich die Gemeinde auch in Zukunft prozentual am Gewinn beteiligen kann, den die Landbesitzer aus Ein- oder Umzonungen erzielen.

Und doch gibt es Unterschiede. So setzte die Mehrheit in Köniz zum Auftakt gleich einen Satz von 40 Prozent fest und überstimmte die SVP. Diese hatte vergeblich für einen reduzierten Satz von 20 Prozent geworben für jene Fälle, in denen ein Landbesitzer den Weg für eine verdichtete Überbauung freimacht. Ohne diesen Rabatt, so die Partei, laufe man Gefahr, dass diese zum Schutz des Kulturlands mehr als erwünschte Art der Umzonung zu wenig attraktiv sei.

Muri mit einem tieferen Satz?

Muri dagegen will einen Mittelweg einschlagen. In seinem Antrag ans Parlament schlägt der Gemeinderat für beide Bereiche einen Satz von 30 Prozent vor. Die SP habe zwar auf einen höheren Satz von 40 Prozent gedrängt, heisst es, aber: «Angesichts der auf vielen Ebenen verschärften raumplanerischen Anforderungen» sei der tiefere Ansatz, wie er schon bisher Usus gewesen sei, angemessen. Auch wenn neu ein kleiner Teil der Einnahmen aus diesem Bereich an den Kanton gehe und damit für die Gemeinde etwas weniger übrig bleibe.

Um zu verhindern, dass neu eingezontes Bauland ungenutzt gehortet wird, sehen Köniz wie Muri eine Preissteigerung vor. Je länger das Land leer bleibt, desto mehr wird abgeschöpft. Nach zehn Jahren erreicht der Satz hier wie dort mit 50 Prozent das Maximum.

In Lyss soll mit Blick auf die bisherigen Gepflogenheiten ebenfalls ein einheitlicher Satz von 30 Prozent gelten. Der Gemeinderat sieht bei Einzonungen aber von einer Steigerung auf 50 Prozent ab. (Berner Zeitung)