Die Geschichte der Frauenbewegung ist trotz Preis gefährdet

Marthe Gosteli: Zum Heiraten fehlte ihr die Zeit

In Eigenregie hat Marthe Gosteli das Archiv zur Schweizer Frauenbewegung in Worblaufen aufgebaut. Dafür hat sie auf Ferien, eine eigene Familie und aufs Kochen verzichtet. Eine Begegnung.



«Ach, das ist eine lange Geschichte.» Marthe Gosteli wiederholt den Satz immer wieder. Sie sitzt an einem Holztisch, zupft die pinkfarbene Bluse zurecht und breitet ihre Notizen vor sich aus. Viel darauf zurückgreifen muss sie während des Gesprächs nicht. Sie spricht frei, schöpft aus ihrer reichhaltigen Erinnerung, aus «der langen Geschichte»: Seit den Sechzigerjahren setzt sich die 99-jährige Frauenrechtlerin in verschiedenen Funktionen für die Gleichberechtigung ein – als Präsidentin des bernischen Frauenstimmrechtsvereins oder als Vizepräsidentin des Bundes Schweizerischer Frauenvereine.



Gosteli spricht gern von der «grössten unblutigen Freiheitsbewegung des 20. Jahrhunderts». Sie selbst setzte stets auf Beharrlichkeit und Verhandlungsgeschick, wenn es darum ging, Anliegen zu ver­treten. 1982 gründete sie die nach ihr benannte Stiftung und baute in Eigenregie das Archiv zur Geschichte der schweize­rischen Frauenbewegung auf. «E Chrampf, ich war oft müde!»



Stall als Archiv



Nun erhält ihr Archiv den diesjährigen, mit 100'000 Franken dotierten Kulturpreis der Burgergemeinde Bern, wie letzte Woche bekannt wurde. Anlass, Gosteli in den Archivräumen zu besuchen, die sich im Landsitz ihrer Familie in Worblaufen befinden. Einen Raum im herrschaftlichen Anwesen benutzt Gosteli als Schlafzimmer, es gibt Bad, Toilette und Küche – alle anderen Zimmer sind gefüllt mit Büchern, Dokumentationen, Flyern, Plakaten und weiteren Archivalien, die aus Nachlässen von Frauenorganisationen oder Privaten stammen. Selbst der ehemalige Pferdestall dient als Lager.



Gosteli lebt umgeben von ihrem Lebenswerk, dort, wo sie am 22. Dezember 1917 als Bauerntochter geboren wurde, und mischt sich ab und zu in die Arbeit ihres Teams ein. «Aber heute nehme ich es schon ruhiger», versichert die Frau, die zwar am Rollator, aber immer noch mit kerzen­geradem Rücken geht. «Die Haltung verdanke ich dem Reiten», erklärt Gosteli, die auch mitgeholfen hat, das therapeutische Reiten in der Schweiz zu etablieren. Gosteli, eine Pionieren an mehreren Fronten.



Generationenkluft



Für ihr Engagement verzichtete sie auf Ferien, führte stets ein arbeitsintensives Leben, in dem es keinen Raum gab für eine eigene Familie. «Zum Heiraten fehlte die Zeit», erklärt Gosteli trocken. Die bürgerliche Frauenrechtlerin ist bis heute überzeugt, dass eine Frau nicht alles haben kann: Familie und Karriere.



Warum es denn Männern möglich sei? «Das ist Chabis! Auch Männer können nicht alles gleichzeitig haben», entgegnet sie energisch. Hier zeigt sich eine Generationenkluft: Silvia Bühler, die 38-jährige Leiterin des Archivs, widerspricht. Sie glaube an Kompromisse und ein Miteinander in der Beziehung, zum Beispiel dank Teilzeitarbeit.



Grosse Zeit zum Diskutieren haben die beiden Frauen allerdings nicht. Die Tage sind von Anfragen und Einlieferungen geprägt, um die sich das dreiköpfige Archivteam kümmert. Von Führungen und Mails, die beantwortet werden müssen. Manchmal schlüpft Bühler auch kurz in die Rolle einer Alterspflegerin, unterstützt Gosteli beim Treppensteigen oder reicht ihr den Mantel. Am Mittag ist eine feste Pause eingeplant: Dann geht das Team essen im Bistro des nahe gelegenen Tenniszentrums Tivoli.



Das Personal kennt Gosteli und weiss, dass die Sauce getrennt serviert werden muss. Gosteli verkehrte schon immer häufig in Restaurants – aus einem pragmatischen Grund: «Mir fehlte die Zeit zum Kochen. Also jagte ich mit dem Wagen den guten Lokalen nach.»



Mit Humor



Während sie im Bistro isst, rennen auf den Spielfeldern kleine Mädchen Tennisbällen hinterher. Wie sieht Gosteli die Zukunft? «Es hat sich punkto Lohn und Stellung viel gebessert für die Frauen. Aber die Anforderungen sind heute ganz anders, ich kann das nicht mehr beurteilen. Ich stehe auf dem Abstellgleis», sagt sie. Immer wieder streut Gosteli im Gespräch selbstironische Bemerkungen ein. «Man muss die Sache seriös nehmen – aber eben auch mit Humor.»



100. Geburtstag, 35 Jahre Frauenarchiv und der Kulturpreis der Burgergemeinde – Gosteli hat heuer viel zu feiern. Ob die Ehrendoktorin der Universität Bern am 30. März im Berner Kultur-Casino an der Preis­verleihung teilnehme? «Muss ich fast!»



Stefanie Christ



Im April erscheint die Biografie «Marthe Gosteli. Wie sie den Schweizerinnen ihre Geschichte rettete» von Franziska Rogger im Stämpfli-Verlag, 160 Seiten.