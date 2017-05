Die Grünegg ist bald weniger grün

Vor elf Jahren hat die Bay Management AG in Konolfingen rund 18 000 Quadratmeter Land gekauft. Ein Blick aus dem Fenster der Firma zeigt die langgezogene, grüne Lücke im Grüneggquartier zwischen Häusern aus den Dreissiger- bis Sechzigerjahren: Am steilen Hang, an dem bestenfalls Schafe oder Rinder weiden können, will Niklaus Bay eine Terrassenhaussiedlung bauen. «Nach zehn Jahren und acht Monaten haben wir endlich die Baubewilligung», sagt der Firmenchef.

Ohne Risiko geht nichts

Ihm ist bewusst, dass die geplante Siedlung nicht unumstritten ist im Dorf, und auch, dass das grosse Bauprojekt für die Firma ein finanzielles Risiko darstellt. «Aber Gegner hat man immer, und ohne Risiko geht gar nichts. Wir wollen noch vor den Sommerferien mit den Arbeiten für die Erschliessung beginnen», sagt Bay.

Für den 50-Jährigen ist der Bau dieser Siedlung ein Positivbeispiel, wie Land optimal genutzt werden kann, ohne die Landwirtschaft zu beeinträchtigen. Er ­betont, dass die Gemeinde Konolfingen sein Projekt voll unterstütze, anders als im aargauischen Ennetbaden, wo Terrassenhäuser verboten werden sollen (siehe Kasten).

Dass bis zur Baubewilligung so viele Jahre verstrichen sind, führt Bay darauf zurück, dass das Grundstück im Besitz von sechs verschiedenen Eigentümern war. Das grösste Stück gehörte Nestlé, mit der sich der Handel problemlos abwickeln liess. Dagegen brauchte es viel Zeit, mit den anderen Landbesitzern eine Einigung zu finden.

Wiesen und Trockenmauern

Es gab auch Einsprachen von Anwohnern, die Mehrverkehr befürchteten. «Wir konnten uns einigen. Aber dann kamen die Ämter», sagt Niklaus Bay. Denn am oberen Teil des Hanges stehen eine national geschützte Hecke und Bäume, welche die Aufmerksamkeit der kantonalen Naturschützer auf sich zogen. «Das alles wird unversehrt stehen bleiben», versichert der Bauherr und verspricht, dass zwischen den Gebäuden Naturwiesen angelegt und Trockenmauern gebaut werden. Dazu sind Spiel- und Aufenthaltszonen vorgesehen, so genannte Piazze.

Nach der Erschliessung folgt der Bau einer zentralen Tief­garage im Innern des Hangs auf der ganzen Länge der Siedlung. Über diese Einstellhalle werden Häuser und Quartierplätze erschlossen. Zu- und Wegfahrt erfolgen über die Brunnhalden- und die Buchwaldstrasse. Die Brunnhaldenstrasse bleibt Fussgängern und dem Langsamverkehr vorbehalten. Motorisierte dürfen sie nur für Unterhalt, Rettungen oder Notfalltransporte befahren. «Damit dürfte sich der Mehrverkehr in Grenzen halten», sagt Bay.

Geplant sind Wohnungen mit 21/2 bis 61/2 Zimmern zwischen 69 und 191 Quadratmetern Nettowohnfläche. Jede Wohnung verfügt über eine grosse, überdachte Terrasse. Wärme produziert eine zentrale Pelletheizung. In einer ersten Etappe werden zwei Häuser mit insgesamt 19 Eigentumswohnungen gebaut. Sind diese verkauft, folgt die nächste Bauphase von insgesamt fünf Häusern. Die Preise für die Wohnungen bewegen sich im oberen Segment und betragen je nach Grösse plus/minus 1 Million Franken. Der Verkauf sei aber gut angelaufen, sagt Niklaus Bay. Er ist überzeugt, dass Wohnungen mit gehobenem Ausbaustandard gefragt sind, auch bei Einheimischen, die lieber in einer Wohnung als in einem Haus mit Garten wohnen. «Es besteht eine Nachfrage.»

Fairness pflegen

Die Firma Bay mit ihren rund hundert Angestellten ist eine Totalunternehmung. «Wir machen alles ausser Planung. Dafür haben wir Architektur- und Ingenieurbüros als Partner», sagt Bay und betont, dass er sich als einheimischer Familienbetrieb besonders verpflichtet fühle, in jeder Hinsicht faire Spielregeln einzuhalten und sich Zeit für Gespräche zu nehmen. Unter anderem auch deshalb habe die Planung so lange gedauert. (Berner Zeitung)