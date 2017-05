Die Mathematik der Macht

Jetzt haben exakt 30 Stadtratsmitglieder unterschrieben, die parlamentarische Initiative wurde eingereicht. Das bestätigte der städtische Ratssekretär Daniel Weber am Freitagauf Anfrage. Ziel des politischen Vorstosses: die Änderung des mathematischen Verfahrens zur Sitzverteilung in Regierung und Parlament von Hagenbach-Bischoff zu Sainte-Laguë.

Was in der Theorie trocken und langweilig klingt, macht in der Praxis in der Stadtberner Regierung den Unterschied zwischen drei oder vier Sitzen für RGM und einem oder keinem Sitz für die FDP. Konkret: Hätte man die Sitzverteilung im Gemeinderat bei den Wahlen im letzten November nach Sainte-Laguë berechnet, so wäre heute nicht Michael Aebersold (SP), sondern Alexandre Schmidt (FDP) in der Berner Stadtregierung (wir berichteten).

Diese parlamentarische Initiative wird voraussichtlich vor den Sommerferien vom Büro des Stadtrates einer Kommission zugewiesen. In dieser Kommission kann sich die Stadtregierung vertreten lassen, wie Ratssekretär Daniel Weber erläutert. «Bei der Bearbeitung der parlamentarischen Initiative kann sich der ­Gemeinderat einbringen.»

Der Stadtrat wird voraussichtlich zu Beginn des nächsten Jahres darüber abstimmen. Sollte sich das Parlament für eine Änderung aussprechen, würde es anschliessend – etwa im Frühling 2018 – zu einer Volksabstimmung kommen. «Es handelt sich um eine Änderung im Reglement über die politischen Rechte», erklärt Weber. «Da haben die Stimmberechtigten das letzte Wort.»

Das Verfahren Hagenbach- Bischoff bevorzugt tendenziell grössere Parteien und Bündnisse. Für Hagenbach-Bischoff haben sich im Vorfeld dieser parlamentarischen Initiative die Parteien des RGM-Bündnisses (GB, GFL, SP) ausgesprochen, für Sainte-Laguë sind unter anderem Grünliberale, FDP, SVP, BDP und CVP.

Warum wechseln?

Sowohl national wie auch international findet eher eine Abkehr von Hagenbach-Bischoff statt. Seit 2009 wird zum Beispiel bei Bundestagswahlen und Europawahlen in Deutschland das Verfahren Sainte-Laguë angewendet.

In der parlamentarischen Auseinandersetzung wurde dieses Verfahren in Deutschland als mathematisch und rechtlich vorzugswürdig eingestuft, weil es dem Grundsatz der Erfolgswertgleichheit von Stimmen, wonach jede Stimme grundsätzlich den gleichen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments haben soll, am nächsten komme. ­

Allerdings ist auch bei diesem ­Berechnungsverfahren eine völlig exakte Umrechnung von Stimmen in Parlamentssitze nicht möglich. (Berner Zeitung)