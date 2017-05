Die Migros bleibt in Schliern aussen vor

Noch vor Jahresfrist schien es so, als ob die Migros recht bald in Schliern landen könnte. Schon länger hatten die Verantwortlichen des Grossverteilers Interesse an einer Expansion ins Könizer Vorortsquartier gezeigt. Konkret dachten sie an einen Voi, einen Kleinladen, der von einem selbstständigen Franchisenehmer geführt wird und neben Migros-Produkten auch Alkohol und Tabak anbietet.

Gleichzeitig signalisierten die Behörden, dass sie das alte, durch einen Brand beschädigte Schulhaus gerne abreissen würden. An seine Stelle sollte ein Neubau treten, der den Ansprüchen der heutigen Zeit entspricht – und gleich neben der bestehenden Coop-Filiale auch Platz für einen weiteren Detaillisten bieten sollte.

«Konkurrenz belebt das Geschäft», sagte Migros-Sprecherin Andrea Bauer damals. Standorte wie Bern-Freudenberg und Gümligen bewiesen, dass die beiden Grossverteiler erfolgreich unter einem Dach geschäften könnten.

Der alte Vertrag

Doch aus der Traum – so rasch wie der Neubau letztes Jahr ins Gespräch kam, so rasch ist er wieder vom Tisch. Für den Gemeinderat steht nun doch wieder die Sanierung des alten Schulhauses im Vordergrund, wie er auf einen Vorstoss der Parlamentarier aus Schliern schreibt. Das Parlament wird über diese Antwort in gut zwei Wochen debattieren.

Als eines der wenigen Gebäude, das noch heute das bäuerliche Schliern von früher verkörpere, stelle das alte Schulhaus für viele im Quartier einen Wert dar, erklärt Gemeinderat Urs Wilk (FDP) die Kehrtwende. Dass ein zweiter Punkt den Entscheid genauso beeinflusst hat, streitet er nicht ab: Seit dem Bau des neuen Zentrums vor 30 Jahren legt ein Vertrag fest, dass im alten Schulhaus nur noch gewohnt werden darf. Unterzeichnet haben ihn die beteiligten 18 Liegenschaftsbesitzer. Sie alle müssten nun der Änderung zustimmen, die für den neuen Laden nötig wäre. Davon geht Wilk nicht aus: Die Vermieterin der Coop-Lokalitäten werde kaum unterschreiben.

Migros-Sprecherin Bauer bedauert dies. Gleichzeitig betont sie, dass Schliern für einen Voi interessant bleibe. Das alte Schulhaus soll künftig der Tagesschule dienen und als Quartier- und Jugendtreff Räume für Begegnungen aller Art bieten. Die Kosten für die Umbauarbeiten schätzt der Gemeinderat auf 2,5 Millionen Franken. (Berner Zeitung)