Nach vier Jahren im Riggisberger Gemeinderat wurde Christine Bär bereits ins Vizepräsidium gewählt, in der nächsten Legislatur ins Präsidium. Nach acht Jahren in diesem Amt wird die Parteilose auf Ende Jahr zurücktreten. «Sechzehn Jahre im Gemeinderat sind genug. Es ist Zeit für einen Wechsel, auch für mich», sagt die 57-Jährige.

Die Politik lässt sie hinter sich, politisch denken und an der Gemeindeversammlung teilnehmen werde sie aber weiterhin, einfach auf der anderen Seite. Was sie behält, ist ihr 50-Prozent-Pensum als Pfarrerin in Wichtrach.

«Sechzehn Jahre – ich hätte nie geglaubt, dass ich in der Gemeindepolitik einen so langen Weg zurücklege», staunt Christine Bär über sich selber. Aber sie sei ein politischer Mensch. Einmal im Gemeinderat, hat es sie gepackt, wollte sie Zusammenhänge kennen lernen und etwas bewegen. «Die Neugier wird bleiben, bewegen werde ich nicht mehr viel.» Schwingt in diesem Satz ein leises Bedauern mit? «Nein. Wenn ich mich einmal für etwas entschieden habe, bleibe ich dabei.»

Plötzlich im Rampenlicht

Im vergangenen Januar stand Christine Bär schlagartig im gleissenden Rampenlicht: Das Schweizer Fernsehen verlieh ihr den Swiss Award, damit war die Frau aus Riggisberg plötzlich weit über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinaus berühmt. Darauf angesprochen, reagiert Christine Bär mit einer Mischung aus Schüchternheit und Freude: «Das hatte mit einem gewichtigen Teil meines Amts zu tun. Innerhalb von eineinhalb Jahren kamen 150 Flüchtlinge in unser Dorf.» Intensiv sei das gewesen.

Die Gemeindepräsidentin stand an vorderster Front bei den Flüchtlingen, und da kam plötzlich diese Einladung des Fernsehens. «Dabei haben wir nicht einmal einen Fernseher. Ich musste mich zuerst informieren, was das für eine Sendung ist», sagt sie und lacht.

Es gab auch Gegner

Der ganze Rummel war nicht nur lustig für sie. Nicht nur Fans, sonder auch Gegner und Widersacher machten sich bemerkbar, Leute, denen die Flüchtlingswelle Angst machte und die sich auf ihre Art dagegen wehrten. Und da waren die Medien, die Christine Bär und Riggisberg als positive Beispiele hervorhoben. «Die Medien waren plötzlich sehr präsent und wurden fast zu einer Art Partner für mich.»

Heute sieht Christine Bär diese Zeit positiv, auch den Auftritt im Fernsehen. «Da waren Glanz und Glamour, aber das Thema Flüchtlinge wurde sehr gut behandelt. Das war positiv und hatte vielleicht Einfluss auf andere.» Eine Flüchtlingswelle überrollte die Schweiz und den Kanton Bern. Die Menschen wurden in die ­Gemeinden verteilt und ein­quartiert.

Von den 150 Flüchtlingen leben heute noch etwa 30 in Riggisberg, in Wohnungen, im Wohnheim. «Da gilt es jetzt Integrationsarbeit zu leisten», sagt Christine Bär.

Aktiv mitgestalten

Was kann eine Politikerin in einem Dorf, weitab von den städtischen Zentren bewirken? Diese Frage hat sich Christine Bär immer wieder gestellt. Sie ist in Riggisberg aufgewachsen, war dann eine Zeit lang weg und kam wieder zurück. Da habe sie den Wunsch gespürt, aktiv mitzugestalten. «Statt zu warten, bis man zu etwas aufgefordert wird, haben wir gehandelt, beispielsweise im Asylwesen», sagt sie.

Mit dem Entstehen der Regionalkonferenz Bern-Mittelland habe man auch in Riggisberg begonnen, die Dinge in grösseren Zusammenhängen zu sehen. «Man arbeitet mehr und enger zusammen. Das brauchte viele, kleine Schritte.» Ihre Erfahrung sei, dass Geduld vonnöten sei und die Erkenntnis, dass in der Gemeinde- oder der Regionalpolitik selten etwas schnell gehe. «In den ersten vier Jahren musste ich lernen, dass alles seine Zeit braucht.»

Eine weitere Erkenntnis war: «Man kann es nie allen recht machen. Es gibt so viele Meinungen wie Menschen, und manchmal findet man sich einfach nicht.» Aber solche Fragen werden Christine Bär in Zukunft nur noch im kleineren Rahmen beschäftigen. Sie wird sich anderen Dingen zuwenden, freut sich, mehr Zeit zu haben, um kulturelle Veranstaltungen zu besuchen – stammt sie doch aus einer Musikerfamilie.

Lesen möchte sie mehr, einfach mehr Zeit und Raum haben für sich und die Familie. «Ich will abschliessen und schauen, wohin es mich verschlägt.» Sie geniesst, dass sie Raum haben wird, alles offen ist. Die Politik überlässt sie ab dem 1. Januar ihrem Nachfolger, dem SVP-Mann Michael Bürki. (Berner Zeitung)