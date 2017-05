Die Playground Lounge im Marzili schliesst

«Thank you for 3 years of pure love», heisst es auf der Facebook-Seite der Playground Lounge im Berner Marziliquartier. Seit April 2014 organisierten die Betreiber in der Lokalität der ehemaligen Formbar Livekonzerte und Elektro-Partys.

Nun wird die Playground Lounge geschlossen. «Die Gründe sind privater Natur und nicht aus nachbarschaftlichen Schwierigkeiten oder Lärmklagen hervorgegangen», schreibt Betreiber Alek Paunovic auf Facebook. Dies beweise, dass ein «respektvolles Miteinander» im Nachtleben sehr wohl möglich sei, wenn niemand extreme Positionen geltend mache.

«Wir sind dankbar und glücklich über die leidenschaftliche Zeit, die wir im Berner Marziliquartier miterleben und mitgestalten durften», schreibt Paunovic weiter. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Quartier solch tolerante Anwohner und Nachbarn beheimate. Bei insgesamt über 100 Live-Veranstaltungen sei keine einzige Lärmklage eingegangen.

Bald gehen die Räumlichkeiten in neue Hände über. Ein neues Konzept und neue Öffnungszeiten sind zu erwarten.

Im vergangenen Dezember hat sich Playground-Lounge-Betreiber Alek Paunovic an einer Diskussion über das Berner Nachtleben beteiligt. Hier gehts zum Bargespräch in vier Akten. (chh)