Die Post-Drohnen fliegen erst später

Am Wochenende kündete der «SonntagsBlick» an, dass die Post ab Juli Lieferdrohnen zwischen dem Berner Inselspital und den Landspitälern Aarberg, Münsingen, Belp und Riggisberg verkehren lassen will. Die Planung des Versuchs sei bereits weit fortgeschritten, es fehle nur noch das definitive Okay der Insel-Geschäftsleitung.

Am Montag relativierte die Post diese Meldung in einem offiziellen Schreiben: «Zwischen dem Inselspital und der Schweizerischen Post fanden bisher zwei Gespräche statt.» Dabei seien erste Überlegungen für eine mögliche Anwendung der Drohnenlogistik angestellt worden, ein konkreter Zeitplan für ein solches Projekt existiere aber noch nicht.

Im Juli werden also mit grosser Wahrscheinlichkeit noch keine Drohnen in der Region Bern herumfliegen. Sobald die Post jedoch mit der vertieften Prüfung des Projekts beginnt, werde sie selbstverständlich auch die Öffentlichkeit informieren. (sm)