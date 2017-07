Die Spur des Milans

Hoch über dem Wald bei Recht­halten hört man die Eltern der jungen Greifvögel pfeifen. «Sie bemerken sofort, wenn man ihre Kleinsten aus dem Nest holt», erklärt Adrian Aebischer, Freiburger Rotmilanexperte. Für das Rotmilanprojekt der Schweizerischen Vogelwarte Sempach hat das Forschungsteam schon 300 von diesen einzigartigen Vögeln mit Satellitensendern bestückt.

Bevor ein Mitarbeiter der Vogelwarte auf den hohen Baum klettert, kontrolliert Patrick Scherler, ob das gefiederte Geschwisterpaar noch in seinem Nest sitzt. Scherler, Doktorand und Verantwortlicher des Projektes, bringt zusammen mit seinen Forschungskollegen in jedem Rotmilannest, welches aus dem Vorjahr bekannt war, zwei Kameras an. Eine dient zur Beobachtung vor Ort, die den Forschenden per USB-Kabel als eine Art Nistkastentüre dient. Die andere ist eine Fotofalle, die minütlich Aufnahmen schiesst. Diese können erst nach dem Ausflug der Greifvögel aus dem Nest abgerufen werden, wenn die Kamera abmontiert wird.

Im Sensebezirk und im Schwarzenburgerland hat das Team bereits 200 Überwachungen installiert. «Mithilfe der Technik können wir Genaues erfahren über den Schlüpfzeitpunkt, die Ernährungsweise der Jungvögel und die Mortalitätsgründe, ob beispielsweise zu wenig Futter der Grund war oder ein Habicht angegriffen hat», erklärt Scherler.

Auf Herz und Nieren prüfen

Mittels eines Seils lässt ein Mitarbeiter die in einen Rucksack gepackten Jungvögel zur Erde hinunter. Zuerst sind sie leicht aufgewühlt, doch innert Sekunden beruhigen sie sich und liegen still nebeneinander auf einem Tisch. «Sie stellen sich tot, da sie die Situation als eine Bedrohung wahrnehmen», klärt Aebischer auf.

Sorgfältig misst Scherler die Körpergrösse, die Flügellänge, die Federn, Fänge und den Schnabel. Auf den Federn sind kleine Streifen zu sehen: «Das sind sogenannte Hungerstreifen. Sie zeigen uns an, ob der Rotmilan zu wenig Nahrung erhalten hat oder Stress ausgesetzt war.»

Eine Mitarbeiterin nimmt eines der Geschwister auf den Arm, damit Scherler Blut entnehmen kann. Rein äusserlich ist eine Geschlechtsbestimmung nicht möglich. Über die DNA kann diese Frage jedoch beantwortet werden. Die Probe dient aber primär dazu, die Gesundheit der Kleinen zu kontrollieren.

Ein Satellit als Rucksack

Eines der Vögelchen ist noch zu klein, um ihm das Brustgeschirr mit dem Satellitensender anzupassen. Doch der andere Jungvogel erhält den kleinen Senderrucksack: Unter die Flügel und um den Brustkorb bindet Patrick Scherler die Schnüre und hebt das Tier leicht an, um den Flattertest zu machen. «Er braucht genug Platz für die Brustkontraktion, und die Flügel müssen fürs Fliegen freigelegt sein.»

Der Sender wird mit einer Solarzelle betrieben und sendet über das Mobilfunknetz die GPS-Positionen an das Handy. Laut Scherler empfinden die Rotmilane den Satelliten nicht als störend: «Wir konnten über die Kamera beobachten, dass sie die ersten Tage ein bisschen daran herumspielten. Doch innert Kürze konnten wir anhand der Aufnahmen erkennen, dass sie angefangen haben, den Sender zu putzen, als wäre es eines ihrer eigenen Körperteile.»

Beflügelte Forschung

2015 begann das Forschungsteam des Rotmilanprojektes der Schweizerischen Vogelwarte Sempach mit dem ersten Anbringen von Satellitensendern bei den Greifvögeln und der Installation von Kameras bei den jeweiligen Nestern im Sensebezirk und im Schwarzenburgerland. Mittels dieser Technik sollte die Grundlagenforschung besser mit Daten beliefert werden.

Doch sollen auch die neu gewonnenen Erkenntnisse und Informationen bei ähnlichen Vogelarten angewendet werden. Durch die GPS-Daten und das Bildmaterial im Nest forschen sie nach den Voraussetzungen, wie, wieso und warum sich ein Rotmilan an­siedelt. (Berner Zeitung)