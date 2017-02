Die Stadtmusik steht vor einem Luxusproblem

«Ich bin glücklich über die vielen neuen Mitglieder, die wir auf­nehmen können», sagte Brigitte Bosch, Präsidentin der Stadtmusik Murten, an der Generalversammlung des Vereins. Damit bläst die Stadtmusik Murten nicht ins gleiche Horn wie andere Musikvereine: Sie befindet sich im Aufwind. Neun junge Mitglieder konnten die Anwesenden willkommen heissen. Damit wächst die Zahl auf 42 Mitglieder, Anfang 2015 waren es deren 26. Der Trend zeigte sich bereits im letzten Jahr und hält an.

Probelokal ist zu klein

Beat Weber ist seit Anfang 2015 Dirigent: «Ich hatte damals gehofft, eine Vergrösserung zu erreichen, hätte das aber nicht so rasant erwartet.» Die Stimmung sei toll, «und das trägt sich auch nach aussen». Die Musikalität sei gestiegen, «wir machen eindeutig Fortschritte». Der eingeschlagene Weg stimme. Man müsse aber dranbleiben, um den Erfolg langfristig zu sichern.

Mit dem Zulauf in die Stadt­musik ergeben sich jedoch andere Probleme: «Es ist toll, dass wir nun so viele sind, aber wir müssen in Uniformen und in Instrumente investieren», hält der Dirigent fest. «Und auch in unserem Probelokal stossen wir mit so vielen Musikantinnen und Musikanten an unsere Grenzen.» Er sei sich bewusst, dass es Luxusprobleme seien, «aber sie müssen gelöst werden».

Gemeinderat ist informiert

Um die Probleme zu lösen, hat die Stadtmusik Murten eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, wie Präsidentin Brigitte Bosch informierte. Erste Diskussionen seien positiv verlaufen. «Wir werden es schaffen, für die Uniformen Geld zu finden.»

Das Probelokal der Gemeinde Murten beim Sportplatz Prehl, das sogenannte Musikhaus, genüge nicht mehr, ist auch Bosch überzeugt. «Wir werden deshalb bei der Gemeinde vorsprechen.» Die aktuelle Situation sei wohl nicht mehr tragbar, «wir müssen das anschauen und diskutieren». Der Murtner Gemeinderat Rudolf Herren sei in der Arbeitsgruppe dabei, hält Bosch fest.

