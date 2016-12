Die besten Sylvester Partys auf einen Blick

Dieses Jahr fällt der 31. Dezember auf einen Samstag und bei nicht wenigen der Kater auf einen Sonntag. Doch bevor es so weit ist, wird noch mal tüchtig gefeiert. Wo das Vorfreude-Vorabendprogramm oder die Silvesterparty mit Freunden am besten rutscht, zeigt die folgende kleine Auswahl.

Silvester im Grand Hotel Vidmar: Zum Jahresabschluss verwandeln sich die Industriehallen in ein feudales Hotel und versetzen ihre Gäste zurück in die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dr.Habakuk bringt sein legendäres Rollerdisco-Set, gefolgt vom Berner DJVater Soulsource, der ein Hip-Hop-Funk-D’n’B-Set spielt. Zum Schluss lässt Dr.Mo nochmals die Funken tanzen. Könizstrasse 161, ab 23 Uhr.

One Night in Vegas, Bierhübeli: Es ist die beste Sache, die Amerika jemals in den Sand gesetzt hat, und das Bierhübeli baut darauf auf. Casino, Glücksspiel, Heirat in der Elvis-Kapelle, Entertainment und Party ohne Ende. DJ Cruze nimmt den Steilpass gerne auf und heizt mit 80s, 90s, House und Partytunes ein. Neubrückstr. 43, ab 22 Uhr.

Moulin Rouge Edition, Du Théâtre: Der Silvestervorhang im Düdü öffnet sich unter dem Motto «Moulin Rouge». Das berühmte Variété aus Paris verleiht dem Düdü und dem Lorenzini für eine Nacht seinen knisternden Charakter. DJ Boris Why & Kenjiro bringen die Gäste mit Hip-Hop, House, Partytunes und R’n’B zum Glühen. Hotelgasse 10, Zeit: ab 19 Uhr.

New Years Eve, Le Ciel: Für Silvester ist nur das Beste gut genug: Star-DJ Rick Wonder (New York), DJ Flair und DJ Chosen One sorgen für den heissen Sound! Dazu gibt es Show-Acts und viele Überraschungen. Bollwerk 31, ab 22.30 Uhr.

Big Bang, Festhalle Bernexpo: Alan Walker (GB), Filatov & Karas, Manillio, Mr. Da-Nos u.a. heissen die Liveacts. Mingerstrasse 6, ab 21 Uhr.

Cirque des Folies, Café-Bar Turnhalle: Unter dem Motto «Le grand masquerade » steigt der diesjährige grosse Good-Taste-Silvester-Maskenball. Heuer lautet das Motto «Cirque des Folies». Maske und ein Outfit im Zirkusstil inklusive! Speichergasse 4, ab 22 Uhr.

Silvester Klinker Klub, Dampfzentrale: Party, Party, Party. Mit viel Elektro und Techno. Die DJs Matto, Princess P. Noé Weigl, Havannes spielen auf. Marzilistrasse 47, ab 23 Uhr.

Silvester-Heatwave, Club Bonsoir: Mit Hip-Hop und diversen anderen Beats ins 2017. Aarbergergasse 33-35, ab 23 Uhr. (Berner Zeitung)