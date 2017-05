Die neue Siedlung erhält ein Gesicht

Dass am Thomasweg die alten Mehrfamilienhäuser abgerissen werden und eine neue, verdichtete Siedlung entsteht, ist seit letztem Sommer klar. Mit 85 Prozent Ja-Stimmen an der Urne schuf damals das Könizer Stimmvolk die planerischen Grundlagen dafür. Klar ist nun auch, wie die neue Wohnsiedlung dereinst aussehen wird.

Am Dienstag lüftete die Besitzerin der Siedlung, die HIG Immobilienanlagestiftung, das Geheimnis und stellte das Siegerprojekt aus dem Studienauftrag vor.

Geplant sind insgesamt sechs Gebäude, die nicht nur in verschiedenen Farbtönen daherkommen, sondern auch unterschiedlich hoch sind. Das grösste und der S-Bahn zugewandte Gebäude wird 21 Meter hoch sein und sieben Geschosse beinhalten. Entlang der Könizstrasse wird sechsgeschossig gebaut.

Die restlichen Gebäude dazwischen werden über vier respektive fünf Geschosse verfügen. Dies soll in sämtlichen Wohnungen genügend Tageslicht ermöglichen. «Es wird zudem einen breiten Wohnungsmix geben», sagte Fritz Burri, der Anfang Jahr als HIG-Geschäftsführer zurückgetreten war, das Projekt aber weiter begleiten wird. So würden sich unter den 285 Wohnungen 11/2- bis 61/2-Zimmer-Wohnungen befinden.

Gärten und ein Gewässer

Die Wohnungen verfügen allesamt über einen eigenen Balkon und bieten entsprechend viel Raum. Ebenso die Aussenflächen: Vorgesehen sind gleich mehrere Innenhöfe, wo es unter anderem eine Rasenfläche, einen Kinderspielplatz sowie einen Gemeinschaftsgarten geben wird.

Ein Bijou dürfte zudem der Sulgenbach sein, der wieder geöffnet werden soll. «Mit diesem Wasserelement würde die Attraktivität des Liebefelds weiter steigen», schwärmte Gemeinderätin Ka­trin Sedlmayer (SP). Vorerst ist der Bach allerdings nur eine Idee. Ob sie realisierbar ist, wird erst eine Machbarkeitsstudie zeigen.

Ob mit oder ohne Bach: Katrin Sedlmayer zeigte sich von dem vom Architektenbüro Aebi & Vincent entworfenen Projekt begeistert – und sie lobte die HIG für ihre Diskussionsbereitschaft während der Planungsphase.

Tatsächlich sah sich die Stiftung im Vorfeld mit diversen Anliegen aus Politik und Bevölkerung konfrontiert. Eine Forderung war etwa, dass bei der neuen Siedlung pro Wohnung maximal ein halber Parkplatz entsteht. Ebenso sollten 80 Prozent des Energiebedarfs für das Heizen und das Warmwasser aus erneuerbaren Energiequellen stammen.

Weiter wurde ein in die Siedlung integrierter Doppelkindergarten gefordert. Und: Damit die Bewohner der bisherigen Siedlung möglichst lange bleiben können, sollte in Etappen gebaut werden. All diese Wünsche werden beim vorgesehenen Projekt erfüllt.

Mietpreise noch offen

Ob auch die lauteste Forderung – jene nach günstigem Wohnraum – eingehalten wird, ist jedoch noch unklar. Zwar verspricht die HIG, einen Drittel der Wohnungen «im unteren Preissegment» zu bauen.

«Im Moment können wir aber noch nicht sagen, wie viel die einzelnen Wohnungen genau kosten werden», sagte Fritz Burri. Klar sei aber, dass die heutigen «äusserst günstigen» Mieten sicher nicht beibehalten werden können.

Läuft alles nach Plan, soll mit dem Bau der neuen Siedlung Ende 2019 begonnen werden. Fertiggestellt dürfte das ganze Wohnprojekt frühestens 2024 sein. Die Gesamtanlagekosten belaufen sich laut Burri auf über 100 Millionen Franken. (Berner Zeitung)