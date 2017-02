Durch Buchstaben verbunden

Hermes, Continental, Olympia: Diese Namen sind eng verknüpft mit dem Begriff Amtsstube, dem Geklapper von Metallstäben, die auf Papier schlagen, und dem Farbband, das klemmt. Es sind Namen von Schreibmaschinen aus verflossenen Zeiten.Solche Maschinen der uralten Sorte kamen am Samstag im Liebefeld zum Einsatz.

Die Künstlerinnen Julia Schuler und Caro­line Singeisen hatten zu einem «grossen Schreibmaschinengeklapper» ins Atelier Gepard 14 eingeladen. «Weil wir gerne ­etwas anreissen», sagt Singeisen.

Ein einziger Papierstreifen

Es ist diese Konzentration auf die Tasten, die Verflechtung von Tippgeräuschen und zwischendurch eine kurze Stille, welche die Besucher an diesem Nachmittag im Gepard 14 in eine Zeit ohne Computer und Natel zurückversetzen. Hier wähnt man sich plötzlich auf einer Einwohnerkontrolle oder Zollabfertigung aus den 50er-Jahren.

Was nicht zum Bild passt, sind die modernen Tische und die an Kleiderhaken aufgehängten Papierstreifen. Sie verbinden die Maschinen und werden zum geschlossenen Kreis, einem Loop. Wer lange ­genug schreibt, trifft irgendeinmal auf die festgehaltenen Äusserungen seines Tischnachbarn.

«Noch einen Meter, dann wird es definitiv öffentlich, dann bin ich bei dir angelangt», konstatiert eine Frau. Doch so schnell geht es dann doch nicht, der Streifen reisst, Alterserscheinungen werden manifest. Der schmale aber schier unendlich lange Papierstreifen stamme aus einer Brockenstube, so wie auch die meisten der mechanischen Schreibmaschinen, erklärt Singeisen. Mit dem Klebband wird das ­wieder zusammengefügt, was ­zusammengehört. Die Annäherung an den Tischnachbarn kann seine Fortsetzung finden.

«Sei ausserhalb jeder Ordnung», steht da oder: «Sei ruhig, mein Herz.» Jemand anderes schreibt einen Satz vertikal, mit entsprechend vielen Zeilenschaltungen. Dann füllt sich mit «le chien bleu» und «avanti» der Streifen weiter. Worthülsen oder philosophisch bis romantisch anmutende Satzteile sind zu lesen.

«Für uns zählen das Erlebnis, die Begegnung und nicht das ­Resultat», sagt Singeisen. Solche Treffen seien Futter für die Entstehung von neuen Ideen.

In jeder Schreibmaschine versteckt sich eine Geschichte. Bild: Susanne Keller

Ohne den Leistungsdruck und die Verbindlichkeit des Einsatzes bleibt für Interessierte auch die Zeit, die mitgebrachten Old­timerschreibmaschinen näher anzuschauen. Zehn Stück stehen da, Schönheiten der besonderen Art. Etwa die Hermes Media. ­Nathalie Heid hat sie in einer Brockenstube in Mendrisio entdeckt. Jetzt dient sie ihr im Laden als Ergänzung zum Computer. Manchmal gehe es einfach schneller, und es sei auch geschmackvoller, eine Einladung oder einen Geschenkgutschein auf der Hermes zu schreiben, meint sie.

Eine besondere Geschichte ist auch zur Patria von Jeannette Besmer bekannt. Sie erstand das Liebhaberstück von einer Frau, die sie wiederum vom Grossvater geerbt hatte. Und dieser war ein SP-Parteisekretär. Lässig sei es, solche Schreibmaschinengeschichten zu hören, konstatiert Singeisen. Für sie ist der Nachmittag ein voller Erfolg. Den Rundstreifen aus Papier wird sie in ihre Ausstellung integrieren. Die Vernissage findet am 31. März 2017 statt. (Berner Zeitung)