Ein Kapitel mehr in einer endlosen Geschichte

Hat Muri die Waldgrenze am ­hinteren Eichholzweg richtig gezogen? Mit dieser Frage hat sich das Verwaltungsgericht unlängst befasst – und festgestellt: Die Behörden haben es sich zu einfach gemacht. Auch jene beim Kanton, die die Gemeinde in ihrem Vorgehen stützten: Ohne neue, grundsätzliche Überlegungen hätte die 2008 so festgelegte Grenze nicht einfach in die Ortsplanungsrevision von 2013 einfliessen dürfen. In diesem Sinne wies es die Sache zur nochmaligen Beurteilung an den Kanton zurück.

Das Hin und Her um ein Bauprojekt, das Verwaltungen, Behörden und Gerichte seit Jahren umtreibt, ist damit wieder um ein Kapitel reicher. Geplant war es auf einem Stück Land unterhalb des hinteren Eichholzwegs, das wegen der ruhigen Lage und der schönen Sicht hinab auf die Aare und die Felder zwischen Kehrsatz und Belp eine attraktive Wohn­lage bietet. Neun Eigentumswohnungen in drei Häusern sollten hier entstehen.

Nur: Anwohner wie Spaziergänger sahen die populäre Waldpromenade in Gefahr und verhinderten bis heute, dass gebaut werden konnte. Aktiv wurde allen voran jene Familie, deren Anwesen gleich oberhalb der Überbauung liegt. Dreimal zog sie bis im Sommer 2013 ein Baugesuch durch die Instanzen, und dreimal bekam sie recht. Mal war in der Baukommission, die die Baubewilligung erteilt hatte, die Ausstandspflicht verletzt worden, mal war das Vorhaben nicht zonenkonform, mal die Grünziffer nicht eingehalten.

Breite Front

Nicht bestritten war dagegen die Waldgrenze. Sie war bereits 2008 und damit vor all diesen Händeln abschliessend so festgelegt worden. Der Kanton orientierte sich an einer Rodungsbewilligung, die direkt mit dem umstrittenen Projekt zusammenhing: Der Eichholzweg sollte als Zufahrt für die neun Wohnungen dienen – und damit verbreitert werden.

Dass diesem Vorhaben Bäume zum Opfer fallen sollten, schien zumindest anfangs niemanden zu stören. Erst als das Baugesuch erschien und die Sache damit konkret wurde, regte sich der ­Widerstand. An vorderster Front kämpfte schon damals die Familie, und über 70 Mitstreiter bekräftigten mit ihrer Unterschrift, dass es so nicht gehen könne.

Plötzlicher Rückzug

Irgendwann lief dem Bauherrn und dem Architekten die Zeit davon. Deshalb baten sie den Kanton, die Rodungsbewilligung zu verlängern. Auch dagegen setzte sich die Familie zur Wehr, und wieder wälzten verschiedenste Instanzen das Dossier – bis beide Seiten plötzlich zum Rückzug bliesen. In einem aussergerichtlichen Vergleich verzichteten der Bauherr und der Architekt auf die Rodungsbewilligung, im Gegenzug zog sich die Familie aus dem Verfahren zurück. Mittlerweile war es März 2014.

Die Erklärung für diesen ziemlich überraschenden Schritt: Im Jahr zuvor war das strittige Stück Land verkauft worden. Der Bauherr und der Architekt, die für die bisherigen Eigentümer geplant hatten, waren ausgebootet und ihre Pläne damit Makulatur.

Nur noch zwei Gebäude

Heute gehört das Areal der Makana GmbH um Architekt Daniel Messerli aus Bern und Muri sowie Rudolf Manuel Marti aus der Familie des Baukonzerns Marti. Mit ihnen haben sich die Pläne geändert. Vieles bleibt zwar noch unklar, so viel lässt sich aber bereits sagen: Statt drei Gebäude sind nur noch zwei und statt neun Wohnungen nur noch drei geplant. Damit wird der Eichholzweg in der heutigen Breite als Zufahrt genügen. (Berner Zeitung)