Ein König, kein König – oder Könige für alle

In der Backstube der Bäckerei Muralt herrscht eine konzentrierte, aber trotzdem lockere ­Atmosphäre. Die Knetmaschine arbeitet auf Hochtouren, genauso wie der Chef Christian Muralt und seine Mitarbeiter. In verschiedenen Arbeitsschritten gilt es über 1600 Teile zu verschieden grossen Dreikönigskuchen zusammenzustellen. «Die kleinsten Kuchen haben 4, die grössten 8 Teile», erklärt Irene Muralt, die mit ihrem Mann die Bäckerei seit 20 Jahren führt.

Normalerweise wird in einen Königskuchen ein Figürchen eingebacken. Wer es findet, wird für einen Tag zum König gekrönt. Muralts führen allerdings auch andere Varianten im Sortiment. «Wir haben zum Beispiel Bestellungen von einem Altersheim erhalten, die keine Könige in ihren Kuchen wollten», sagt Irene Muralt.

Die Gefahr, dass die Bewohner sich an der Figur verschlucken könnten oder einen Zahn beschädigen, sei dort wohl etwas höher als anderswo, mutmasst sie. Kronen zum Gebäck hätten sie aber bestellt, wirft Christian Muralt lachend dazwischen. An wen sie die dann verteilen würden, wisse er jedoch auch nicht.

Alles wird möglich gemacht

Der Chef steht seit 2.30 Uhr in der Backstube und überwacht die Produktion der Dreikönigskuchen. «Wichtig ist, dass man immer zuerst die Teile mit den Königen an den Mittelteil ansetzt, damit man ja keinen vergisst», erklärt Muralt.

Hilfe bekommt er von seinen Mitarbeitern Caroline Bürgy und Andreas Krenger sowie dem Lehrling Alessandro Gonçalves – und nicht zu vergessen von der unentbehrlichen Erika. Die antik aussehende sogenannte Aufschleifmaschine teilt alle Teiglinge in 30 kleine, regelmässige Kügelchen, die dann nach und nach um die Mittelteile platziert werden können.

«Eine neue Sonderbestellung ist eingetroffen – sechs Teile mit sechs Königen.»Irene Muralt

Irene Muralt kommt plötzlich mit einem kleinen Zettel in die Backstube. «Eine neue Sonderbestellung ist eingetroffen – sechs Teile mit sechs Königen.» Ihr Mann nickt und nimmt das grosse Blech mit den bereits vorbereiteten besonderen Kuchen.

Dort liegen zehnteilige Gebäcke für Firmen, die nicht nur eine, sonder zwei Plastikfigürchen enthalten, oder solche ohne Weinbeeren und ohne Schokolade. Und auch ein laktosefreier Dreikönigskuchen findet bei der Bäckerei Muralt einen dankbaren Abnehmer.

«Eine ganz spezielle Bestellung hatten wir einmal von einer Firma, die 300 Kuchen per Post an ihre Kunden verschicken wollte.» Diese seien dann extra spät gebacken worden, damit sie auch am nächsten Tag in den jeweiligen Haushalten frisch auf den Tisch gekommen seien.

300-teiliges Prunkstück

Christian Muralt steht wieder bei seiner Königsstation und packt die Figuren sorgfältig in den Teig ein. «Achtung, die Könige halten gerne mal ein Bein aus dem Teig, nach dem Backen müssen wir jeden Kuchen genau anschauen, damit die Überraschung nicht bereits verraten wird», mahnt der Chef.

«Wir werden einen 300-teiligen Kuchen für unsere Kunden backen.»Christian Muralt

Auf seinem Tisch liegen zwei verschiedene Päckchen Figuren, neben den Königen sind nämlich auch Königinnen vertreten. Christian Muralt lacht: «Das ist heutzutage ein Muss.» Die Königinnen seien aber bereits vor 20 Jahren, als er und seine Frau die Bäckerei übernommen hatten, im Sortiment gewesen.

Für das 20-Jahr-Jubiläum des Dreikönigstags haben sich die Inhaber etwas einfallen lassen. «Wir werden einen 300-teiligen Kuchen für unsere Kunden backen», verrät Irene Muralt. Darin seien zwanzig Könige versteckt. «Alle, die vorbeikommen, dürfen ein Stück auswählen. Wenn jemand einen König erwischt, erhält er einen Preis.»

Vielleicht verrät sich ja der eine oder andere König, indem er ein Beinchen aus dem riesigen Kuchen streckt. (Berner Zeitung)