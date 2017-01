Ein Mal Pizza Margherita für 3.20 Franken, bitte

In «La Pizzeria» am Bärenplatz gibt es heute Dienstag etwas zu feiern. Die Pizzeria zelebriert schon jetzt das 50-Jahre-Jubiläum. «‹La Pizzeria› war die erste Pizzeria in Bern, quasi die erste zwischen Lausanne und Zürich», sagt der Medienverantwortliche Peter Pflugshaupt.

Exakt am 17. Januar 1968 wurde das Ristorante am Bärenplatz eröffnet. «Wir feiern also heute vor allem Geburtstag», so Pflugshaupt. Aber warum die Feier bereits im 2017? «Wir üben ein bisschen für nächstes Jahr», sagt Pflugshaupt. Wenn der Event ein Erfolg werde, «machen wir es nächstes Jahr gleich nochmal».

Für die Gäste bedeutet das heute: Preise wie anno 1968. Im Angebot ist die Karte mit sechs Pizzen, die bereits 1968 angeboten wurden. Die Pizza Margherita für 3.20 Franken oder der Klassiker – eine Quattro Stagioni – für 6 Franken.

Das Angebot im Überblick: Pizza Margherita für 3.20 Franken

Pizza Napoletana für 3.50 Franken

Pizza Carbonara für Franken 4 Franken

Pizza Calzone alla Napoletana für 4.50

Pizza Marinara für 5.30 Franken

Pizza 4 Stagione für 6 Franken

«La Pizzeria» ist Teil der Plattform beim Gfeller am Bärenplatz. Damit möglichst viele Gäste vom Angebot profitieren können, «sind heute Dienstag im Restaurant Plattform nur diese sechs Pizzen im Angebot», sagt Pflugshaupt. Normalerweise gibt es dort auch asiatisches oder ein Steak für die Gäste. Die Küche sei durchgehend von 11 bis 23 Uhr geöffnet. (Nathalie Günter)