Ein Multikulti-Fest an Weihnachten

Kerzenlicht scheint auf die dunklen Gesichter der zwei jungen Eritreer. Daneben sitzt ein Schweizer Ehepaar. Zum Abendessen stehen Brot, Käse, Früchte und Fleisch auf dem Tisch ­– Geflügel, denn die beiden Eritreer essen kein Schweinefleisch.

Désirée Oster, Ueli Wanner, Nahom Tsegay und Suli, der lieber nur bei seinem Spitznamen genannt werden will: vier Menschen, jeder mit seiner eigenen Geschichte, anderer Religion und Herkunft. «Zusammen werden wir an Weihnachten ein Multikulti-Fest mit Eritreern, Schweizern, Deutschschweizern und Deutschen feiern», sagt Désirée Oster. Es werde für alle eine neue Erfahrung sein.

Ueli Wanner nimmt einen Schluck Tee, dann beginnt er zu erzählen: «Meine Frau und ich haben abends die Nachrichten geschaut. Jedes Mal mit diesem unguten Gefühl im Bauch, dass wir friedlich dasitzen, während Flüchtlinge unter schlimmsten Bedingungen fliehen müssen.» Dieses Zuschauen und Nichtstun haben die beiden nicht mehr ausgehalten. Letzten Herbst entschieden sie sich, Flüchtlingen ein Zuhause zu geben.

Zu viel Platz

Das Paar hat vier erwachsene Kinder, welche bereits ausgezogen sind. «Wir haben ein grosses Haus und genügend Platz für Gäste», sagt Oster. Über die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) haben sich die beiden für das Gastfamilienprojekt angemeldet. «Das ging rasch, wir mussten nur die nötigen Formulare ausfüllen», erzählt sie. Dort konnte das Paar angeben, ob es sich das Zusammenleben besser mit einer jungen Frau, einem jungen Mann oder einer Familie vorstellen kann.

Auch was Alter und Herkunft der Flüchtlinge angeht, konnte es Präferenzen äussern. «Uns spielte das aber keine Rolle», sagt Wanner. Nach einigen Abklärungen fand die SFH passende Gäste. Ein knappes halbes Jahr nach der Anmeldung standen dann die zwei 18-jährigen Flüchtlinge aus Eritrea vor der Tür.

Welten prallen aufeinander

Beim ersten Kennenlernen waren acht Personen dabei: «Jemand von der SFH, die jeweilige Betreuungsperson der Männer, eine Dolmetscherin und wir vier», erzählt Oster. Sie seien gut unterstützt worden und hätten sich auch nach dem Einzug jederzeit an die Organisation wenden können.

«Am Anfang prallten unterschiedliche Welten aufeinander», erinnert sich Oster. Tsegay fastete 90 Tage sehr streng. Und anschliessend begann Suli den Ramadan. «Wir hatten alle einen ganz anderen Essensrhythmus», sagt Wanner. Es sei nicht immer einfach gewesen. «Und die beiden essen gerne sehr scharf», fügt Oster lachend hinzu.

Mittlerweile finden sich die jungen Männer in ihrem Alltag gut zurecht. Sie gehen zur Schule, machen ihre Wäsche, kochen und spielen begeistert Fussball. «Ich habe viel von den beiden gelernt», sagt Oster. Sie schaue die Nachrichten nun mit anderen Augen, «denn ich kenne ihre Herkunft und die damit verbundene Lebensweise viel besser».

Grenzenlose Möglichkeiten

Suli bestreicht das Brot mit Butter. «Ich bin sehr froh darüber, dass ich hier wohnen kann.» Er könne das Paar jederzeit fragen, wenn er Hilfe brauche. Suli und Tsegay machen an der Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule (BFF) in Bern ein Integrationsjahr. Beide können aber schon sehr gut Deutsch. «Wir sprechen viel auf Hochdeutsch miteinander», sagt Oster. «Suli spricht sogar schon ein bisschen Berndeutsch», fügt sie stolz hinzu.

Bis mindestens nächsten Sommer bleiben die Eritreer in Moosseedorf. «Dann schauen wir, ob sie auf eigenen Beinen stehen können», sagt Oster. Suli möchte eine Lehre als Fachmann für ­Gesundheit machen. Und Tsegay wünscht sich eigentlich, Elektriker zu werden. Zunächst sucht er aber nach einer Vorlehre im Handwerk. «Hier in der Schweiz hat man unzählige Möglichkeiten», sagt er. Zu Hause sei das anders. Sein Blick verdüstert sich.

Im Alter von sechs Jahren musste Nahom Tsegay sein Elternhaus verlassen, mit zehn Jahren seine Heimat. Vor anderthalb Jahren ist er über Italien in die Schweiz gekommen. Sechs Jahre lang waren Flüchtlingscamps, Asylzentren oder die Strasse sein Zuhause. Er spricht nicht gerne von dieser schwierigen Zeit.

Suli machte sich vor drei Jahren auf den Weg, um vor der Unterdrückung in Eritrea zu fliehen. «In der Stadt, in welcher ich aufwuchs, gibt es keine Menschenrechte», erzählt er. «Wir mussten immer unseren Mund halten.» Wer das nicht tue, lande im Gefängnis. Er selber sass mehrmals hinter Gittern, «weil mein älterer Bruder vom Militär weggegangen war». Über den ­Sudan und durch Libyen gelangte er vor eineinhalb Jahren in die Schweiz. Der Eritreer schaut auf seinen Teller. Er möchte lieber über ein anderes Thema sprechen.

Ein etwas anderes Fest

Die Clementinen und Güezi auf dem Tisch erinnern an Weihnachten. Der orthodoxe Tsegay feierte bisher am siebten Januar Christi Geburt. Wer konnte, kaufte dann ein Schaf, kleidete sich weiss und ass es gemeinsam mit der Familie. «Als Muslim feiere ich Weihnachten nicht, dafür aber andere Feste», erzählt Suli. Beispielsweise das Eid al-Adha, wo man sich ebenfalls ein Schaf kauft und neue Kleidung trägt.

«Wir möchten mit den beiden jungen Männern und unserer Familie dieses Jahr etwas anders Weihnachten feiern», sagt Désirée Oster. Ihre vier Kinder werden kommen. Christliche Lieder werden nicht gesungen. «Es geht primär ums gemütliche Beisammensein. Jede Religion hat ihren Platz», sagt Oster. «Ein geschmückter Christbaum, Geschenke und ein feines Essen ­gehören aber dazu», findet Ueli Wanner.

Gemeinsam essen, sich austauschen und lachen steht bei ihrem Fest im Mittelpunkt. Es wird Hohrücken mit verschiedenen Saucen, Reis und buntes Gemüse geben. «Und auch ein Dessert», sagt Suli mit einem Lachen auf dem Gesicht. (Berner Zeitung)