Ein ganzes Dorf feiert seinen Skihelden

Seine letzten halbwegs ruhigen Minuten an diesem Abend verbrachte Luca Aerni im kleinen Materialraum des Grosshöchstetter Bahnhofs. Die Ehrengäste feierten den Neo-Skiweltmeister hier im kleinen Rahmen. Jeder genoss seinen ganz eigenen, speziellen Moment mit Luca Aerni. Ob in Form eines kleinen Schwatzes oder in Form eines Selfies.

Kurz nach 18.30 Uhr wurde dies dann zum Ding der Unmöglichkeit. Da öffneten sich die Türen des Materialraumes, und Luca Aerni tauchte hinein in die enthusiastische Menge, die ihn fortan nicht mehr losliess.

Schulkinder umringten den Grosshöchstetter Skihelden, skandierten seinen Namen und himmelten ihn mit strahlenden Augen an. Nach den Kindern umringten ihn die Medienleute mit ihren blitzenden Kameras. Und den letzten Kreis bildete die jubelnde Menschenmenge am Strassenrand.

«Ein sehr seriöser Arbeiter»

In kleinen Schritten machte sich die Menge auf den Weg Richtung Schulhausplatz. Ein paar Reihen hinter der Menschentraube rund um Luca Aerni lief Pirmin Zurbriggen. Wohl niemand wusste in diesem Moment so gut, was in Luca Aerni vorging, wie der vierfache Skiweltmeister.

Zurbriggen kennt Aerni, seit dieser als kleiner Junge in Crans-Montana das Skifahren erlernte. «Das Potenzial war schon früh ersichtlich», erinnert sich Zurbriggen. «Luca hat immer alles für den Erfolg gemacht. Er ist ein sehr seriöser Arbeiter.» Zurbriggen kennt solch festliche Empfänge in der eigenen Heimatgemeinde auch aus seiner Skikarriere. «Diese Momente nimmt man oft erst im Nachhinein so richtig wahr. Ich hoffe deshalb, dass Luca diesen Abend so richtig geniessen kann», so Zurbriggen.

Ein Abend für die Geschichte

Dafür tat Grosshöchstetten wirklich alles. Die Gemeinde rührte an diesem Tag mit der ganz grossen Kelle an. Die ganze Dorfbevölkerung und wohl auch viele Leute aus den Nachbardörfern standen am Strassenrand. Geschäfte, Restaurants, Schulen und Kindergärten gratulierten «ihrem» Weltmeister in Form von selbst gebastelten Plakaten.

Das Dorf stand förmlich kopf. Die Feier wird somit nicht nur als unvergesslicher Abend in das Leben des Luca Aerni eingehen, sondern auch in die Geschichte des «Weltmeisterdorfs» Grosshöchstetten.