Ein schauerlich schönes Panoptikum des Grauens

Ohnehin schon unheimlich, dieses Betongemäuer in den Vidmarhallen. Und nun das: ein Spukspektakel in der Machart von Horrorstreifen wie «Insi­dious» oder «Die Frau in Schwarz». Konzert Theater Bern (KTB) verlässt sich mit der Regie von Maximilian von Mayenburg bei Benjamin Brittens unheimlichem Kammerwerk auf die Ingredienzien einer knackigen Kurzgeschichte, die einen Kindesmissbrauch thematisiert.

«The Turn of the Screw» mit dem Libretto von Myfanwy Piper wurde 1954 im Teatro La Fenice in Venedig uraufgeführt. Die Dramaturgie von Katja Bury integriert den zweistündigen Zweiakter mit Prolog geschickt in die kühle Architektur der Vidmar mit ihren glatten Wänden.

Es ist ein Panoptikum des Grauens. In der Spielzeugecke tummeln sich garstige Gestalten, im Bad mäandert eine Frau mit einem Strick um den Hals, und von draussen kriecht Edgar-Wallace-Nebel ins «Haunted House».

Gefangen sind in dieser Schauerballade alle sechs Protagonisten. Die zwei Frauen, die zwei Waisenkinder erziehen sollen, und das Geisterpaar des Anwesens, das keine Ruhe findet. Heimgesucht wird der Knabe ­Miles. Sein ätherischer Peiniger war zu Lebzeiten Diener im Gut.

Mit «The Turn of the Screw» gelingt KTB zum Saisonabschluss im Musiktheater ein erstklassiges Ensemblestück. Das von Jochem Hochstenbach souverän wie subtil geführte Kammerorchester des Berner Symphonieorchesters nimmt einen Hochsitz ein. Es spielt den bizarren Geistersound von Britten mit Elementen aus Freejazz und betörend-polyphonen Sirenengesängen aus einer Ecke hinter der Bühne. So kommen vorne alle Stimmen prächtig zur Geltung.

«The Turn of the Screw»: Aufführungen bis Sonntag, 25. Juni, Vidmar 1. www.konzerttheaterbern.ch (Berner Zeitung)