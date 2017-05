Ein unfreiwilliger Abgang

Was seit Wochen als Gerücht umgeht, wurde nun von offizieller Seite bestätigt: Christian Bosshard, Geschäftsführer der Energie Wasser Aarberg AG (EWA), hat sein Amt per 1. April niedergelegt. Dies mehr oder weniger ohne Vorlaufzeit, wie Präsident Hansueli Bircher auf Anfrage mitteilt. Der Grund: In letzter Zeit sei es immer wieder zu persönlichen Auseinandersetzungen zwischen Bosshard und einigen Mitarbeitern gekommen.

«Wir haben versucht, zwischen den beiden Parteien zu schlichten», so Bircher. Da sich die Situation jedoch nicht besserte, habe man im gegenseitigen Einvernehmen mit Bosshard beschlossen, das Arbeitsverhältnis aufzulösen.

Frühpensionierung als Option

Dass die Öffentlichkeit bisher nicht über den Abgang Bosshards informiert wurde, liegt laut Bircher daran, dass man derzeit noch dabei sei, die Details zu klären. So stehe im Moment die Idee einer Frühpensionierung im Raum. Bosshard wird nächstes Jahr 58 Jahre alt. «Es wird wahrscheinlich auf diese Lösung hinauslaufen», sagt Bircher.

Über den Führungswechsel informiert wurden hingegen die Geschäftskunden, Partner sowie die Alleinaktionärin der EWA, die Einwohnergemeinde Aarberg. Dies mittels eines offiziellen Schreibens, datiert auf den 1. April, wie Gemeindepräsident Fritz Affolter (SVP) sagt. Von einer möglichen Frühpensionierung ist darin nicht die Rede, vielmehr von einer «neuen beruflichen Herausforderung», der sich Bosshard stellen werde. «Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keine Kenntnis von dieser Option», erklärt Bircher. Erst diese Woche habe Bosshard ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es das Reglement der EWA zulasse, sich im Alter von 58 Jahren frühpensionieren zu lassen.

Christian Bosshard wollte sich bisher nicht öffentlich zu seinem Abgang äussern. Er werde erst dann Auskunft geben, wenn alles betreffend seinen Abgang geregelt sei, sagte er am Dienstag gegenüber dem «Bieler Tagblatt». Den Posten als Geschäftsführer, den Bosshard während knapp 20 Jahren innehatte, hat der Verwaltungsrat unterdessen interimistisch mit Bernhard Wüthrich besetzt. Wüthrich war bisher verantwortlich für das Marketing und die Kommunikation einzelner Projekte.

