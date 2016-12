Eiskalte Wunderwelten

Nachts, bunt beleuchtet, wirken die Eispaläste beim Weiler Lich­tena märchenhaft. Im schattigen Wald, am Ufer der Sense auf rund 1000 Meter über Meer gelegen, überstehen die bizarren Gebilde auch sonnige Tage. «Abends, wenn die Leute gegangen sind, spritzen wir ein, zwei Stunden, und alles ist wieder tipptopp», sagt Karl Neuhaus. Der 80-Jährige sitzt in der warmen Buvette und erzählt, wie alles anfing: Schon in seiner Kindheit hat er am Tütschbach die Landschaft vereist. Seine Technik hat der ehemalige Schuhmacher im Lauf der Jahre aber perfektioniert. 1988 legte er kilometerlange Leitungen in den Boden, um Quellwasser zum märchenhaften Platz an der Sense zu leiten. Mittlerweile besteht dort ein ausgeklügeltes System aus Wassersprinklern, mit denen begehbare Gebäude, Zäune, Geländer und Treppen aus Eis hergestellt werden. Daneben gibt es selbst gebaute Spielgeräte für Kinder und Grillplätze für die Besucher.

Ein Familienunternehmen

Seit 32 Jahren konstruiert Karl Neuhaus seine Eispaläste. Trotz seines hohen Alters packt er noch mit an, sei es beim Aufbau Anfang Dezember oder beim Abräumen Ende Februar. Im Winter läuft das Unternehmen aber nur dank tatkräftiger Mithilfe der ganzen Familie: Sohn Georg sitzt an der Kasse und kümmert sich um die Elektroinstallationen. Tochter Rosmarie richtet die Eisgrotten mit Plüsch- und Plastikfiguren ein, und Ehefrau Barbara führt die Buvette, wo sich die Besucher vor/nach dem Rundgang aufwärmen können.

Mehr Infos im Internet unter: www.eispalaeste.ch (Berner Zeitung)