Elf Verletzte bei Strassenschlacht – Weitere Demos angekündigt

Nach den heftigen Auseinandersetzungen zwischen Vermummten und Polizisten am Samstagabend vor der Berner Reitschule wird nun klar, welches Ausmass die Scharmützel angenommen haben.

Bei der Strassenschlacht wurden nach aktuellem Kenntnisstand insgesamt 11 Personen verletzt: 8 Polizisten der Kantonspolizei Bern sowie zwei Mitarbeiter der Transportpolizei wurden durch Laserattacken und Wurfgeschosse verletzt. Ausserdem wurde ein «mutmasslicher Kundgebungsteilnehmer» verletzt ins Spital gebracht, heisst es in einem Communiqué der Kantonspolizei Bern.

Die acht verletzten Polizisten der Kantonspolizei Bern konnten das Spital bis Sonntagmittag wieder verlassen. Ob sie Folgeschäden zu tragen haben, ist derzeit nicht klar.

Im Rahmen des Einsatzes brachte die Polizei sechs Personen für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten. Bis in die frühen Morgenstunden hielt sich ein Dispositiv der Kantonspolizei Bern in der Nähe der Reitschule bereit.

Weitere Demos angekündigt

Die Organisatoren der samstäglichen Kundgebung meldeten sich am Sonntagmorgen ebenfalls zu Wort: Auf der Facebook-Seite «Raumraub» veröffentlichten diese ein Communiqué.

Nicht alle Menschen hätten sich die «immense Repression» der Polizei gefallen lassen, heisst es in der Mitteilung. Deshalb sei es nach der verhinderten Demonstration zu «einigen Aktionen gegen die Polizei» gekommen. In der Mitteilung ist von «mindestens zwei Personen» die Rede, die «von der Polizei schwer verletzt» worden seien.

Die Gruppe «Raumraub» kündigte in der Mitteilung bereits weitere Demonstrationen an: «Da die Demo heute faktisch verhindert wurde, werden in den kommenden Tagen sicherlich weitere Versuche gestartet, um unseren Widerstand sichtbar zu machen!», heisst es. Und: «Nehmen sie uns die Häuser, nehmen wir uns die Strassen, der Kampf ist noch lange, lange nicht vorbei!»

Demonstration eskalierte

Wie bereits am Freitagabend kesselte die Kantonspolizei Bern auch am Samstagabend mittels Grossaufgebot einen Demonstrationsumzug ein. Deshalb wurde das Gebiet rund um die Reitschule grossräumig abgesperrt.

Rund 50 Vermummte reagierten auf die Einkesselungstaktik der Polizei, indem sie diese mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen bewarfen. Ausserdem errichteten die Randalierer auf den Strassen rund um die Reitschule mit Containern, Paletten und Absperrgittern Barrikaden und zündeten diese an.

Auch ein Lieferwagen der SBB ging in Flammen auf. Die Polizei setzte mehrere Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot gegen die Demonstranten ein. Das Bollwerk und die Lorrainebrücke waren bis spät in die Nacht hinein für den Verkehr gesperrt.

Es war bereits das dritte Mal innert vier Tagen, dass die Kantonspolizei Bern in spontan angekündigte, unbewilligte Kundgebungen eingriff. Die Demonstrationen wurden jeweils als Protestaktion gegen die am Mittwoch erfolgte, von Gewaltausbrüchen geprägte Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse angekündigt. (chh)