Endlich – der erste Schnee ist da

Nach Angaben der Wetterdienste Meteonews und SRF Meteo dürften in der Deutschschweiz fünf bis zehn Zentimeter Schnee liegen geblieben sein. Laut den Wetterdiensten gilt der Richtwert, dass ein Millimeter Niederschlag ungefähr einem bis zwei Zentimeter Schnee entspricht. Angesichts der Niederschlagsmengen gab es somit rund fünf bis zehn Zentimeter Schnee.

Am meisten Schnee fiel im Raum von der Zentralschweiz über Zürich bis zum Bodensee, wie Meteonews die Wetterlage zusammenfasst. Waren es dort fünf oder mehr Zentimeter, gab es im übrigen Flachland oft nur ein bis drei Zentimeter, zumal der Schneefall kurz nach Mitternacht auch schon wieder aufhörte. Trocken blieb es derweil in der Westschweiz sowie in Teilen des Wallis und Graubündens.

Heute Dienstag dürften sich die Restwolken tagsüber vielerorts rasch auflösen und der Sonne Platz machen. Die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten um den Gefrierpunkt aber auf einem tiefen Niveau.

Am Mittwoch fällt noch mehr Schnee

Bereits morgen Mittwoch erreicht eine weitere Störung unser Land, die in der Nacht auf Donnerstag besonders in den zentralen und östlichen Alpen 10 bis lokal 30 Zentimeter Neuschnee bringen kann.

Wegen des Neuschnees und den anhaltend tiefen Temperaturen können die Strassen vereist und rutschig sein. Für Autofahrer ist Vorsicht geboten.

