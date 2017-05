Erzbierschof vor dem Aus

Schlechte Nachrichten für Bierliebhaber: Die Erzbierschof AG, die in Bern, Köniz, Zürich und Winterthur je ein Bierlokal betreibt, steht offenbar kurz vor dem Aus. «Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie lange unser Bier noch reicht und wie lange wir die Bars noch offen halten können», zitiert der «Bund» einen Auszug aus dem aktuellen Newsletter.

Im Winter habe man versucht, möglichst viel Geld zu verdienen, um die Löcher des Sommers zu stopfen. «In den ersten Monaten des Sommers haben wir alles wieder verloren.»

Die Erzbierschof AG wolle nun mit einem Sanierungsplan den Konkurs abwenden. Dafür plane das Unternehmen, sich von allen vier Lokalen zu trennen. Für die Bar in Zürich sei bereits ein Projekt am Laufen. Für jene in der Stadt Bern, im Liebefeld und in Winterthur würden Nachfolger gesucht. (cha)