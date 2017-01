«Es war ein teures Hobby»

Bernhard Affolter ist keiner, der lange zögert. Fällt ihm etwas ein, macht er es. Ohne Rücksicht auf Verluste. Vor zehn Jahren störte der Seeländer sich daran, dass seine Region in den grossen Tageszeitungen fast nicht vorkam. Also rief er ein eigenes Blatt ins Leben: «Seeland heute». Unterstützung bekam er von seinem Freund Daniel Simond, der in Grossaffoltern die Druckerei Grafodruck betreibt. Simond druckte das Blatt quasi gratis.

111-mal flatterte die dünne Publikation in alle Briefkästen von Grossaffoltern, Schüpfen, Seedorf, Rapperswil und Wengi. Infos der Gemeinden fanden sich darin, und Bernhard Affolter stellte das Lokalgewerbe vor. Er publizierte monatlich Geschichten über regionale Coiffeusen, Kinderheimgründerinnen und Rohrentstopfer. Alles in Eigen­regie. Und ohne daran zu verdienen. Ja, er legte jährlich sogar noch etwas drauf.

«Freude, einfach Freude»

Doch jetzt ist Schluss. In diesem Jahr wird es kein «Seeland heute» mehr geben. «Es ging nicht mehr auf, zeitlich und finanziell», sagt der Familienvater Bernhard Affolter. Oft schrieb er am Wochenende, häufig nachts, wenn Frau und Kinder schliefen. Auch die «Notiz am Rande», das Editorial, füllte er in letzter Minute. «Meistens wusste ich noch nicht, was ich schreiben wollte, und trotzdem war die Textbox in Kürze gefüllt. Meistens reichte der Platz nicht dafür aus, alles zu schreiben, was mir gerade in den Sinn kam», beschreibt er diesen Prozess. Frisch von der Leber weg. Die Themen reichten von Donald Trump über die Flüchtlingskrise bis zum Wetter.

Warum macht jemand so etwas? «Es macht Freude, einfach Freude», sagt Bernhard Affolter. Er sitzt im Kafi Härzstück in Schüpfen und trinkt eine heisse Schokolade. Das liebevoll gestaltete Café mit integriertem Secondhandshop hat erst im Dezember eröffnet, Bernhard Affolter hat von der Einweihung berichtet.

«Ich will Leute, die den Mut haben, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, unterstützen», sagt er, «und ja, ich liebe das Seeland, das schon.» Nur der Nebel mache ihm manchmal zu schaffen. Dem kann er aber ausweichen. Sein Büro befindet sich nämlich in Ostermundigen. Dort ist Affolter Allrounder in der eigenen Firma, der Eisbrecher GmbH. Er bietet Gestaltungen, Druckprodukte und Beschriftungen an. Drucken lässt er bei seinem Freund Simond in Grossaffoltern. So schliesst sich der Kreis.

Abschied ohne Wehmut

«Die Berichte haben dem Gewerbe schon geholfen», sagt auch Drucker Daniel Simond. Letzthin habe ihnen die Betreiberin des Brockiträff 65 in Schüpfen ein Mail geschrieben. Seit dem Artikel im «Seeland heute» sei ihr Umsatz markant gestiegen. Simond wird viel darauf angesprochen, warum es das «Seeland heute» nicht mehr gebe. Die Leute finden es schade. Aber auch Simond war nicht länger gewillt, alles in Fronarbeit zu machen. «Wir dachten, die Dynamik der Inserate würde mit der Zeit zunehmen, doch das war eine Illusion», fügt er an. Es blieben dieselben Stamm­inserenten, die meisten waren Kunden der Druckerei und inserierten Simond zuliebe.

«Es war ein teures ­Hobby», sagt Bernhard Affolter und rührt in seiner Schokolade. Wehmütig ist er nicht. «Ein Türchen geht zu, ein Türchen geht auf», sagt er. Oder, wie er in seinem letzten Editorial geschrieben hat: «Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das erste Mal war sehr spannend. Ich freue mich deshalb schon sehr auf das nächste Mal.» (Berner Zeitung)