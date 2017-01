Falls Wyss nicht gewählt wird, bleibt sie

Am Sonntag steht – endlich! – fest, wer im Erlacherhof das Büro des abgetretenen Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät (SP) übernimmt. Ist es mit dessen Parteikollegin Ursula Wyss erstmals eine Frau? Oder schafft Alec von Graffenried (GFL) als erster Grüner die Wahl ins Stadtpräsidium?

Falls Wyss gewinnt, wird ihre bisherige Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) frei. Vor vier Jahren war diese umstritten: Auch Franziska Teuscher (GB), zuvor zehn Jahre lang Zentralpräsidentin des Verkehrs-Clubs der Schweiz, wäre gern städtische Verkehrsdirektorin geworden. Am Ende erhielt Wyss die TVS, weil sie mit der höchsten Stimmenzahl gewählt worden war. Zuvor hatte Reto Nause (CVP) anmelden können, dass er in seiner zweiten Legislatur Vorsteher der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE) bleiben möchte.

Zuerst – gestützt auf das Anciennitätsprinzip – das Dienstalter, dann das Wahlresultat: Dies waren also die Kriterien, nach denen vor vier Jahren die Direktionen zugeteilt wurden.

Attraktive FPI

Sicher ist auch dieses Mal: Nause, inzwischen Dienstältester, will die SUE behalten. «Ich habe Freude an meiner Direktion und an meinen Leuten», sagt er. Zudem stünden etwa im Bereich Energie ebenso spannende Themen an wie im Tourismus, wo sich Nause von der Dachorganisation Bern Welcome neue Impulse erhofft.

Ansonsten ist vieles offen – und hängt natürlich von der Stapi-Wahl ab. Bis gestern wurde spekuliert, ob Wyss auch im Fall einer Niederlage Wechselgelüste haben könnte. Wieso nicht die Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI) übernehmen, wo etwa die Verhandlungen mit gemeinnützigen Wohnbauträgern geführt werden? Solche Gedankenspiele beendete Wyss gestern: Im Fall einer Wahl würde sie die TVS «mit einem weinenden Auge» verlassen, erklärte sie. «Bei einer Nichtwahl würde ich sehr gerne die spannenden Projekte weiterführen.»

Wenn Wyss Stapi wird, könnte sich Teuscher doch noch die TVS krallen.



Doch was geschähe mit der TVS, wenn Wyss zur Stapi befördert wird? Dann könnte sich Teuscher doch noch ihre Wunsch­direktion krallen, so die nächste Spekulation. Sie äussere sich nicht zu Gedankenspielen, sagte Teuscher gestern bloss.

Das lässt Raum für weitere Spekulationen: Dem Vernehmen nach interessierte sich Teuscher 2013 auch für die FPI, doch mochte Rot-Grün-Mitte (RGM) die Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS) nicht einem Bürgerlichen überlassen – also ging die FPI an Alexandre Schmidt (FDP), Teuscher übernahm die BSS. Vier Jahre später hat RGM einen Sitz mehr, und der letzte Bürgerliche sitzt in der SUE – die BSS bleibt in jedem Fall in RGM-Hand.

Nichts in Stein gemeisselt

Was ist mit den beiden neu gewählten von Graffenried und Michael Aebersold (SP)? Falls Ersterer Stapi wird, muss Letzterer wohl nehmen, was übrig bleibt: die FPI oder die BSS. Was aber passiert, wenn Wyss Stapi wird und sich nach Nauses und Teuschers Entscheid die Neuen bei der Zuteilung der verbliebenen Direktionen nicht einigen können? Wenn gleich verfahren würde wie 2013, dürfte von Graffenried zuerst wählen: Er holte von allen Kandidierenden für den Gemeinderat die meisten Stimmen.

In Stein gemeisselt ist dieses Vorgehen allerdings nicht. «In der Gemeindeordnung steht einzig, dass der Gemeinderat die Zuteilung der Direktionen regelt», so Stadtschreiber Jürg Wichtermann. Bei allem anderen handle es sich «um Sitten und Gebräuche, von denen man abweichen kann». Dies gelte sogar für das Anciennitätsprinzip. Eine neue Regierung versuche stets, sich auf eine Zuteilung zu verständigen, wie es vor vier Jahren gelungen sei. «Falls dies nicht gelingt, muss ein Mehrheitsentscheid die Sache klären.» (Berner Zeitung)