Frühling im Februar: Am Donnerstag wirds 18 Grad warm

Es lässt sich bereits jetzt sagen: Der Februar 2017 wird als deutlich zu mild in die Geschichte eingehen. War es bereits in den vergangenen Tagen im Flachland rund zwei Grad zu warm gegenüber den Durchschnittswerten, so wird sich der Temperaturüberschuss ab morgen Mittwoch gar noch vergrössern.

Denn am Mittwoch steigen die Temperaturen verbreitet auf 13 bis 15 Grad an. Noch wärmer wird es am Donnerstag: Dann sind im Flachland gemäss dem Wetterportal meteonews.ch gar 16 bis 17, lokal auch 18 Grad möglich.

Wird in Bern ein Rekord gebrochen?

Es besteht also die Möglichkeit, dass es örtlich so warm wird wie noch nie zuvor in einem Februar. Der bisherige Februarrekord in Bern beträgt bisher 17.4 Grad und stammt aus dem Jahr 1990.

In den Alpentälern dürften am Donnerstag mit Südföhn Werte bis 20 Grad erreicht werden. Derartige Föhnlagen sind in den betroffenen Tälern jedoch nicht unüblich und werden deshalb kaum neue Rekorde bringen.

Mitverantwortlich für die milden Temperaturen ist ein kräftiger Wind aus westlichen Richtungen. Am Mittwoch werden starke Böen bis zu 65 km/h erwartet, am Donnerstag gibt es an exponierten Lagen mit Windspitzen von über 75 km/h örtlich sogar Sturmböen. In den Bergen sind Orkanböen möglich.

Am Freitag wirds wieder kalt

Voraussichtlich wird der verfrühte Frühling nur von kurzer Dauer sein. Bereits in der Nacht auf Freitag erreicht uns aus Nordwesten eine Kaltfront. Diese sorgt auf der Alpennordseite für zeitweise nasses Wetter und lässt die Schneefallgrenze von zunächst rund 1500 Metern bis am Abend auf 500 bis 800 Meter absinken.

Zu diesem Zeitpunkt fällt jedoch nur noch wenig Niederschlag. Der Winter will sich also noch nicht ganz geschlagen geben, kann sich aber zumindest in den tiefen Lagen nicht durchsetzen. (chh/pd)