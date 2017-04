«Für viele war Ueli mit seiner Art ein Vorbild»

Die Anteilnahme weltweit war riesig, als der Tod von Ueli Steck bestätigt wurde. Auf sozialen Netzwerken und in Kommentaren äusserten sich Menschen zum Tod des Vorzeigealpinisten.«Ich bin traurig, dass Ueli von uns gegangen ist», sagt die Abenteurerin Evelyne Binsack aus Meiringen. Sie kenne ihn seit Jahren.

«Er hat sich immer am Limit bewegt und betrieb Alpinismus in seiner reinsten Form; allein im Himalaja.» Sein neuestes Projekt habe sie mit Spannung verfolgt, «dass es nun so enden musste, betrübt mich sehr». Ueli Stecks Tod sei ein schwerer, unfassbarer Verlust für die Familie, aber auch für den Alpinismus.

«Er hat sich immer am Limit bewegt und betrieb Alpinismus in seiner reinsten Form; allein im Himalaja.»Evelyne Binsack

Bundesrat und Sportminister Guy Parmelin spricht den Angehörigen sein Beileid aus und würdigte Stecks Leistungen, seine Willenskraft und seine Haltung: «Steck war einer der Besten, verschob Grenzen, und doch blieb er immer bescheiden.» Steck sei seine Aufgaben «mit höchstem Respekt und Sorgfalt» angegangen.

Trauer in der Wohngemeinde

Samuel Zurbuchen, Gemeindepräsident von Stecks Wohngemeinde Ringgenberg am Brienzersee, ringt nach Worten, als er zum Tod von Ueli Steck Stellung nimmt. «Wir sind alle betroffen und traurig und sprechen den Angehörigen unser herzlichstes Beileid aus», sagt er. Steck sei ein Botschafter für Ringgenberg gewesen, für das Oberland, den Kanton Bern, ja die ganze Schweiz.

Seine Art des Bergsteigens habe den Alpinismus geprägt und neu definiert. «Leider musste er bei seinem jüngsten Vorhaben sein Leben lassen.» Mit dem Tod umzugehen, sei schwierig, da man noch nicht genau wisse, was eigentlich passiert sei. «Wir haben nicht nur einen Abenteurer verloren, sondern auch einen lieben Menschen.» Mit seiner unaufgeregten Art habe er alle Generationen angesprochen. «Für viele von uns ist er mit seiner ehrgeizigen und doch bescheidenen Art ein Vorbild gewesen.»

«Wir haben nicht nur einen Abenteurer verloren, sondern auch einen lieben Menschen.»Samuel Zurbuchen

Bruno Petroni, Reporter des «Berner Oberländer», hat den Extremsportler auf seinem letzten Training am Hardergrat begleitet, kurz bevor Steck Richtung Nepal abflog. «Es schmerzt mich, wir verlieren nicht nur einen grossartigen Sportler, sondern auch einen lieben Freund.»

Während des Trainings habe Steck sehr oft über den Tod gesprochen, unter anderem sagte er: «Wenn ich diesmal also scheitern sollte, dann ist es, weil ich dabei sterbe.» Petroni fügt an: «Dass sein jüngstes Projekt aber so tragisch endet, das hätte niemand gedacht.» Er sei ein bescheidener Typ gewesen, mit einer ungeheuren, mentalen Stärke. «Er hat seinen Zielen alles untergeordnet.»

Inspirierender Sportler

Stephan Siegrist, Profialpinist und Weggefährte von Steck, der ebenfalls in Ringgenberg wohnt, erklärt gegenüber dieser Zeitung: «Der Tod hat mich geschockt.» Seine Gedanken gehörten nun der Familie von Ueli Steck. Er wünsche ihnen Kraft in dieser schweren Zeit. «Mit Ueli habe ich einen Kollegen verloren, mit dem ich viel in den Bergen unterwegs war.» Die Anteilnahme sei gross.

«Er hat seinen Zielen alles untergeordnet.»Bruno Petroni

Siegrist stört, dass nun irgendwelche Leute Stecks Vorhaben verurteilen und quasi sagen würden, er sei unnötige Risiken eingegangen. «Es war sein Leben, seine Passion, dafür zolle ich ihm den allergrössten Respekt.» Was genau vorgefallen sei, sei nach wie vor Spekulation. «Ueli Steck bewegte sich alpinistisch auf höchstem Niveau.» Niemand habe das Recht, nun über das Verhalten von Steck zu urteilen.

«Ueli hat immer im Grenzbereich gelebt. Aber warum musste er jetzt so sterben, wo er sich nicht in unmittelbarer Gefahr oder am Limit befand?», fragt sich Skilegende Bernhard Russi gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Er sei am Boden zerstört. Nino Schurter, der Olympiasieger von Rio de Janeiro und vierfache Weltmeister im Mountainbike, würdigt Steck auf dem Kurznachrichtendienst Twitter als einen der «inspirierendsten Sportler». (Berner Zeitung)