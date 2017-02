Fussball verbindet: Turnier für alle in der grossen Halle

Zum dritten Mal führt die Strassenliga Kanton Bern in der Grossen Halle der Reitschule ein Streetsoccer-Turnier durch, dies unter dem Motto «Strassenfussball als Begegnung». Vielfalt, Austausch und Fairplay stünden im Zentrum, verkünden die Organisatoren auf ihrer Facebook-Seite.

Die Einladung gehe an alle: Jugendliche, Menschen mit Handicap, Asylsuchende, Senioren, Firmen, Fussballbegeisterte oder Anfänger, schreibt die sda. Die gemeinsame Freude am Spiel bringe Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft zusammen, so die Veranstalter (siehe Video).

Das Turnier dauert vom 15. Februar bis am 2. März 2017.

www.strassenliga-kanton-bern.ch

(ngg/pd)