Gartenhaus in Orpund niedergebrannt

In der Nacht auf Sonntag ist ein Gartenhauses an der Hauptstrasse zwischen Orpund und Safnern in Brand geraten und zerstört worden, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt jedoch mehrere tausend Franken. Als die alarmierten Einsatzkräfte (die Feuerwehr Orpund–Safnern) kurz nach 2 Uhr eintrafen, stand ein Teil des Gartenhauses bereits in Vollbrand. Gemäss ersten Erkenntnissen müsse von «menschlichem Verschulden» ausgegangen werden, schreibt die Polizei. Sie sucht deshalb Zeugen. (mib/sda)