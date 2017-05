Gemeinde entsorgt Container, Besitzer erhält kein Geld

10'701.25 Franken. Plus fünf Prozent Zins seit dem 16. Januar 2015. Diesen Schadenersatz forderte ein Mann von einer Gemeinde aus der Region Bern. Es ging um einen orangen Baucontainer, der als Kaninchenstall diente, und um weiteres Material, das die Gemeinde damals von einem Grundstück entfernen und entsorgen liess.

Doch mit dieser Forderung drang der Mann sowohl bei der Gemeinde als auch später beim Regierungsstatthalter nicht durch. Deshalb gelangte er ans Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Auch dort drang er nicht durch, es gab eine Abfuhr auf der ganzen Linie.

Das Hin und Her zwischen der Gemeinde und dem Mann begann im August 2014. Die Gemeinde forderte ihn auf, den Container zu entfernen sowie alle Materialien, Maschinen, Geräte und dergleichen zu räumen. Sie räumte ihm eine Frist bis Ende November 2014 ein. Andernfalls würde die Gemeinde die Sachen entfernen. Diese Verfügung wurde nicht angefochten. Der Mann entfernte das Material nicht.

Wegen der bevorstehenden Feiertage verschob die Gemeinde die Massnahme zuerst auf Anfang Januar, später im Rahmen eines Vermittlungsgesprächs mit der Kantonspolizei auf Mitte Januar. Dabei liess die Gemeinde den Besitzer wissen, dass alles Material fachmännisch entsorgt werde. Am bereits erwähnten 16. Januar 2015 wurde das Material entfernt und vernichtet.

Mann pocht auf Fehler

In seiner Eingabe ans Verwaltungsgericht macht der Mann geltend, dass die Sachen widerrechtlich entsorgt worden seien. Das Verfahren weise verschiedene Fehler auf und sei daher nichtig. So habe die Gemeinde in der Verfügung nicht auf die Möglichkeit hingewiesen, ein nachträgliches Baugesuch für den Container einzureichen. Zudem sei nicht detailliert aufgezählt gewesen, welches Material entfernt werde. Schliesslich sei bei der Entsorgung kein Inventar gemacht worden.

Mit diesen Argumenten findet der Mann vor dem Verwaltungsgericht kein Gehör. Die Verfügung der Gemeinde habe er nicht angefochten, sie sei deshalb rechtskräftig. Es sei zwar richtig, so das Verwaltungsgericht, dass auf die Möglichkeit eines nachträglichen Baugesuchs nicht hingewiesen worden war. Dieses hätte aber keine Chance auf eine Bewilligung gehabt, was selbst dem Mann klar gewesen sei, legt das Gericht dar. Der Hinweis war damit nicht nötig. Die Baute lag in der Landwirtschaftszone in unmittelbarer Waldnähe.

Verfügung war klar genug

Das Verwaltungsgericht stützt ebenfalls der Vorgehen bei der Räumung. In der Verfügung und bei späteren Gesprächen vor Ort sei deutlich geworden, welche Gegenstände entsorgt werden. Bei der Räumung war der Mann sogar selber vor Ort und nicht eingeschritten.

Im Urteil erhält der Mann vom Gericht noch Nachhilfe in Sachen Wortbedeutung. Er hatte nämlich argumentiert, von Vernichtung sei in der Verfügung nicht die Rede gewesen. «Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers bedeutet ‹entsorgen› auch sprachlich nicht bloss das Wegbringen von Abfall, sondern schliesst dessen Vernichtung mit ein», legt das Verwaltungsgericht dar.

Es war nicht das erste Mal, dass die Gemeinde und der Mann im Clinch sind. Vor bald zehn Jahren drehte sich der Streit um die Bewilligung eines Schafunterstandes auf demselben Grundstück. (Berner Zeitung)