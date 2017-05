Gemeinderat kämpft mit Einspracheflut

Henri Huber: «Wir wollen unser Quartier erhalten»

Eines betont Henri Huber gleich vorweg: Gegen Mehrwertabschöpfungen an sich hat er nichts einzuwenden. Im Ge­gen­teil. «Es ist sinnvoll, wenn die Öffentlichkeit von Werten profitiert, die durch eine planerische Massnahme entstehen.» Das Instrument, sagt er, der für die SP jahrelang Gemeindepräsident von Köniz war, entspreche einer Forderung linker Politik.



Trotzdem setzt sich Huber nun, da seiner Familie eine solche Abgabe an die Gemeinde droht, zur Wehr. Denn die neue Könizer Ortsplanung sieht auch an der Hohlen Gasse im Spiegel Aufzonungen für eine dichtere Bebauung vor. Als Hausbesitzer in diesem Gebiet hat Huber einen Brief bekommen, in dem ihm die Gemeinde den künftigen, höheren Wert der Liegenschaft mitteilt. Bei einem Verkauf würde sie ihren Teil davon umgehend einfordern.



Huber sagt offen, wie sehr ihn die Sache ärgert. Und dass er deshalb gegen die Ortsplanung Einsprache erhoben hat: Ein klein strukturiertes, peripher am Rand des urbanen Siedlungsraums gelegenes Einfamilienhausquartier verdichten zu wollen, mache keinen Sinn, ereifert er sich. Ob die Gemeinde wirklich wolle, dass all die kleinen Häuser mit ihren Gär­ten verschwänden und Blöcken – Renditeobjekten – Platz machen müssten? Ob sie die Immobilienpreise wirklich derart in die Höhe treiben wolle?



Den Leuten an der Hohlen Gasse lägen solche Spekulationsabsichten fern. «Wir wollen unser intaktes Quartier erhalten.» Sollte die Gemeinde mit ihren Plänen trotzdem Ernst machen, werde sie das Gegenteil dessen erreichen, was sie beabsichtige. «Dann verkauft niemand mehr.»



Nochmals: «An zentraler Lage zu verdichten und einen Teil des Mehrwerts abzuschöpfen, macht Sinn.» Im Quartier sei es anders. «Wir lassen uns diese Aufzonung nicht aufzwingen.»